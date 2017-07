Jasna Góra: uroczystości odpustowe Matki Bożej Szkaplerznej

2017-07-16 14:57

it / Jasna Góra / KAI

Uroczystości odpustowe Matki Bożej Szkaplerznej zgromadziły na Jasnej Górze kilka tysięcy pielgrzymów. Większość dotarła pieszo. Przybyły nie tylko duże grupy diecezjalne, jak z Przemyśla czy Poznania, ale również małe pielgrzymki parafialne. Nie zabrakło grup rowerowych. Wielu właśnie dziś przyjmuje szkaplerz, znak przymierza z Maryją.

Fot. Bożena Sztajner

Polub nas na Facebooku!

Piesze pielgrzymki parafialne przybywają zazwyczaj z niezbyt odległych miejscowości, wierni pokonują najczęściej kilkadziesiąt kilometrów w dwa lub trzy dni. Tym co je wyróżnia jest jednak kilkudniowy pobyt na Jasnej Górze. Niektóre również pieszo wracają do domu. Na dzisiejszy odpust Matki Bożej z Góry Karmel przybyły grupy m.in. z Rozpszy, Kamieńska, Gorzkowic, Trzebuni czy Trzemeśni.

Ks. Bartłomiej Bardelski wikariusz z parafii w Kamieńsku podkreśla, że takie wspólne pielgrzymowanie wnosi bardzo wiele do wspólnoty parafialnej. - To jest tak mała grupa, że można naprawdę dobrze się poznać, zaprzyjaźnić, tworzą się potem w kościele wspólnoty, ruchy, ci ludzie razem się modlą, „opadają płoty”, ta grupa cały czas ze sobą trzyma, można na nich liczyć - zauważył kapłan.

W tej pielgrzymce przyszło 130 osób. Rekolekcje trwały trzy dni. Po jednodniowym odpoczynku na Jasnej Górze wierni wyruszą w drogę powrotną, by za dwa dni dotrzeć do swej parafii.

Reklama

Olek Kozik wybrał się na pielgrzymkę pierwszy raz. - To było moje marzenie, bardzo chciałem zobaczyć jak to wygląda. Było cudownie. Najpiękniejszym momentem było wejście do Częstochowy i powitanie przez tak wielu ludzi - powiedział 13- letni pątnik.

Tegoroczne pielgrzymowanie w programie duszpasterskim nawiązuje nie tylko do jubileuszu 300-lecia koronacji jasnogórskiego obrazu, ale również do hasła: „Idźcie i głoście”. - Uczymy się jak być świadkami Chrystusa, jak o Nim mówić, jak nabrać odwagi, by dzielić się tym co sami przeżywamy - powiedział Tomasz jeden z pątników.

Wierni podkreślają, że święto Matki Bożej Szkaplerznej jest dla nich okazją do ponownego „spojrzenia” na ten cudowny znak przymierza z Maryją. - Przyjęłam szkaplerz właśnie na pieszej pielgrzymce trzy lata temu i wiem jaka to jest dla mnie ochrona, to jest moja tarcza obronna, związanie z Maryją, która jest moją Opiekunką i Wspomożycielką - powiedziała pani Krystyna z Dobronia. Święto Matki Bożej z Góry Karmel jest dla niektórych okazją do uroczystego założenia tej szczególnej „szaty”. Państwo Chojnaccy przyjechali specjalnie z pielgrzymką z Opatówka koło Kalisza. - Cały czas myślałam o szkaplerzu, chciałam bardzo przyjąć go właśnie tutaj w tym szczególnym miejscu. Chcieliśmy na nowo zawierzyć się Maryi, zwrócić się do Matki, bo do kogo innego, jak nie do Niej? Z Maryją przez życie, z Maryją zwycięstwo – powiedziała pani Aneta.

O. Nikodem Kilnar, który dziś pełni dyżur w jasnogórskiej zakrystii podkreśla, że wielu pielgrzymów prosi o nałożenie szkaplerza. - To wielka radość, że właśnie dziś pielgrzymi proszą o nałożenie tego znaku ofiarowania się Matce Bożej - powiedział paulin. Zakonnik zauważył, że „jest to szczególny akt zawierzenia Maryi”. - Zawierzenie to bardzo ważny akt, w tym miejscu uczymy się tego nieustannie patrząc również na Jana Pawła II, który tu oddawał się Matce Bożej. Jest to również akt gotowości do podejmowania służby na wzór zakonników z Góry Karmel – powiedział o. Kilnar. Suma odpustowa odprawiona została na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00 i stanowiła uwieńczenie pieszych pielgrzymek m.in. z: Poznania i Piotrkowa Trybunalskiego.

W 148. Pieszej Piotrkowskiej Pielgrzymce przyszło 450 osób. W tym roku pielgrzymka miała szczególny charakter, ponieważ Piotrków Trybunalski obchodzi 800-lecie nadania praw miejskich. Pielgrzymka wpisała się także w jubileusz 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, stąd jej hasło: „Jesteśmy żywą koroną Maryi”.

Również takie hasło towarzyszyło 83. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce. - W ten sposób chcieliśmy się wpisać w to przesłanie, które w tym roku dominuje tutaj, na Jasnej Górze. Idea jest taka, abyśmy przynieśli tutaj duchowe dary, które będą stanowić diamenty, którymi chcemy ukoronować Madonnę. Tymi diamentami są bardzo różne sprawy, takie jak pokuta, post, jałmużna, były zbierane środki m.in. na Kościół w Rwandzie, ale także modlitwa za kapłanów, rodziny, małżeństwa, dobrze odprawiona spowiedź, pojednania - powiedział ks. Rafał Pleszewa, ojciec duchowny poznańskiej pielgrzymki.

Na dzisiejszy odpust przybyły również pielgrzymki rowerowe. Przyjechali m.in. cykliści z Dobronia w arch. łódzkiej. Pielgrzymi pokonali trasę 105 km w ciągu zaledwie 10 godzin. - To już po raz czwarty przybywamy na Jasną Górę na uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Taki pomysł zrodził się, by doświadczać przez Jej wstawiennictwo szczególnych łask – powiedział ks. Sławomir Klich, proboszcz par. św. Wojciecha w Dobroniu.

Obchodzone 16 lipca święto nazywane bywa także świętem Matki Bożej Szkaplerznej, bo tego dnia Kościół przekazuje obietnice, które Maryja dała wraz ze swoją niezwykłą szatą wszystkim, którzy będą się do Niej uciekali.

Z noszeniem szkaplerza związane są tzw. przywileje szkaplerzne, czyli łaski obiecane przez Matkę Bożą. Po pierwsze, gwarantuje on szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia, a po drugie - w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia.

Pod koniec XV w. dołączono do nich również tzw. przywilej sobotni, wyrażający wiarę, że Matka Jezusa szybko, bo już w pierwszą sobotę po śmierci, uwalnia z czyśćca tych, którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne. Mówiąc o tym przywileju papież Pius XII napisał w 1950 roku: „Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do niebieskiej ojczyzny, według podania owego, zwanego przywilejem sobotnim”.

Działy: Jasna Góra

Tagi: Jasna Góra odpust