Katolickie Ośrodki Adopcyjne zachęcają do pomocy osieroconym dzieciom

2017-01-29 12:26

mip / Warszawa / KAI

Choć wielu dzieciom udaje się znaleźć nowy dom, to istnieje nadal duża grupa tych, które czekają na nową rodzinę. Jako wspólnota Kościoła nie możemy ustać w staraniach, by zaspokoić ich naglącą potrzebę domu - apelują przedstawiciele Katolickich Ośrodków Adopcyjnych, którzy w minionym tygodniu spotkali się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisławem Gądeckim. Apel środowisk adopcyjnych ma uwrażliwić na sytuację osieroconych dzieci i zachęcić rodziny do podjęcia procedury adopcji.

Fot. fotolia.com

Publikujemy apel przedstawicieli Katolickich Ośrodków Adopcyjnych:

Otwórzmy się na adopcję!

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9,37).

Adopcja jest realną i konkretną odpowiedzią na potrzeby dziecka, które nie ma rodziny. W Polsce rocznie 3 – 3,5 tys. rodzin adoptuje dzieci. W swojej istocie jest to usynowienie, czyli przyjęcie i uznanie dziecka jako swojego. Misję szukania i przygotowania dla nich nowych rodziców w Polsce realizują ośrodki adopcyjne, wśród których od ponad 20 lat znajdują się ośrodki katolickie. Aktualnie jest ich dziewięć. Katolickie ośrodki adopcyjne działają w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo regulujące procedury przysposobienia. Ośrodki te cieszą się społecznym zaufaniem, a fundamentem ich pracy są wartości chrześcijańskie.

Głównym podmiotem działań katolickich ośrodków adopcyjnych są opuszczone dzieci. Zgłaszają się do nich małżonkowie, którzy przyjęcie dziecka rozpoznali jako swoje powołanie. Wśród nich są zarówno ci, którzy nie mogli zostać rodzicami na drodze biologicznej, jak i ci, którzy mając już własne dzieci, otworzyli się na potrzeby tych, które zostały osierocone. Otwarcie na dziecko oznacza jego bezwarunkową akceptację, niezależnie od jego trudnej historii życia, stanu zdrowia i rozwoju. Dzieci przecież potrzebują poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, miłości, a tylko rodzina może im to zapewnić.

W szczególnych przypadkach, gdy pomimo starań nie udaje się zapewnić dziecku nowej rodziny w kraju, korzysta się z szansy znalezienia mu domu poza granicami Polski. Służy temu procedura adopcji zagranicznej. Aktualnie decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprawnienia w zakresie przeprowadzania adopcji za granicę zostały powierzone Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Warszawie. Jednocześnie MRPiPS zleciło zadanie zaopiniowania 8 toczących się postępowań adopcji zagranicznych Diecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Sosnowcu.

Św. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że „największą chorobą jest dzisiaj czuć się niechcianym, niekochanym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa”. Słowa te są wciąż aktualne!

Choć wielu dzieciom udaje się znaleźć nowy dom, to istnieje nadal duża grupa tych, które czekają na nową rodzinę. W szczególności są to dzieci w trudnej sytuacji: chore, starsze czy z licznym rodzeństwem. Wciąż czekają na nową rodzinę. Jako wspólnota Kościoła nie możemy ustać w staraniach, by zaspokoić ich naglącą potrzebę domu. Zapraszamy więc wszystkich, którzy szukają swojej drogi do rodzicielstwa i którzy gotowi są podzielić się miłością. Pomóżmy tym dzieciom!

