Prezydent Duda: budowanie wspólnoty i bezpieczeństwa priorytetami polityki zagranicznej w 2017 r.

2017-01-11 20:15

- Tym dwóm kierunkom chciałbym podporządkować moją politykę zagraniczną w roku 2017. Jestem głęboko przekonany, że poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość uczestnictwa we wspólnocie jest tym, czego właśnie potrzebują i oczekują nasi obywatele – mówił prezydent Andrzej Duda w przemówieniu wygłoszonego podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym. Prezydent wyraził też przekonanie, że te kierunki działań zostały w sposób symboliczny wyznaczone przez najważniejsze wydarzenia 2016 r. w Polsce: szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży i wizytę papieża Franciszka.

- Światowe Dni Młodzieży, to budowanie wspólnoty poprzez szacunek, dialog i współpracę reprezentantów różnych narodów w oparciu o podobne wartości. Z drugiej strony szczyt NATO w Warszawie, to wyraz dążenia do budowy bezpieczeństwa i pokoju w przestrzeni euroatlantyckiej – mówił prezydent Duda.

Mówiąc o polityce bezpieczeństwa, prezydent zapewnił, że priorytetem dla Polski jest realizacja wszystkich postanowień lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Podkreślił również szczególne znaczenie współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego a także polityki wschodniej, jako że na Wschodzie „kwestia bezpieczeństwa jest nie tyle problemem potencjalnych zagrożeń ile trwającego realnego konfliktu”.

Prezydent zaznaczył także, że członkostwo w NATO i Unii Europejskiej powinno być źródłem rosnącego poczucia bezpieczeństwa obywateli państw członkowskich. Jak zaznaczył „uwaga ta dotyczy też kwestii masowych migracji na kontynent europejski”.

Andrzej Duda przypomniał też o potrzebie koordynowania na poziomie globalnym działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa. Zaapelował też o poparcie dla Polski w jej staraniach o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa. „Chcemy być aktywnym uczestnikiem globalnych starań na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie” - mówił.

Nawiązując do budowania wspólnoty, prezydent zapewnił, że Polska chce ją budować na płaszczyznach politycznej i gospodarczej, w oparcie o działania na szczeblu regionalnym, kontynentalnym i globalnym. Wyraził pragnienie umocnienia w nadchodzącym roku współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej a także pomiędzy państwami Trójmorza, których szczyt chciałby zorganizować w Polsce w lipcu 2017 r.

Prezydent podkreślił, że bieżący rok będzie czasem wyborów w wielu państwach europejskich i wyraził nadzieję, że kontynent osiągnie wewnętrzną stabilność, umożliwiającą podjęcie reformy Unii Europejskiej. „Potrzebujemy dziś refleksji na temat zasad integracji europejskiej tak, aby odnaleźć równowagę pomiędzy utrzymaniem jedności Unii, a społeczną potrzebą wpływu na bieg europejskich spraw” - apelował.

Zapewnił także o trosce o Polaków mieszkających poza ojczyzną i wyraził nadzieję na wypracowanie w tych krajach mechanizmów, zapewniających im godne i spokojne życie oraz ochronę polskiego dziedzictwa.

„Obyśmy potrafili pokazać, że polityka międzynarodowa, to nie realizacji ambicji przywódców, ale wychodzenie naprzeciw realnym potrzebom naszych obywateli” - zakończył.

O wyzwaniach w zakresie polityki międzynarodowej mówił w swoim przemówieniu także dziekan Korpusu Dyplomatycznego i nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio.

„Musimy z pokorą uznać, że świat w różnych swoich zakątkach nie jest wolny od niesprawiedliwości, dyskryminacji. Także z tego powodu migrują rzesze ludzi, co zwłaszcza widać ostatnimi czasy w Europie, a ruchy migracyjne to kolejne, niełatwe wyzwania, stawiane przed władzami i społeczeństwami wielu krajów” - apelował hierarcha, zapewniając o pamięci o sytuacji panującej na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji, Europie i innych miejscach na świecie.

Duchowny podkreślił, że ta rzeczywistość jest wezwaniem do zintensyfikowania działań na rzecz ograniczenia zła w każdej jego postaci.

„Jako przedstawiciele reprezentowanych tu misji i jako całość Korpusu Dyplomatycznego mamy w sobie dość determinacji i jesteśmy gotowi do wzmożonego wysiłku na tym polu, wzywając do stabilnego pokoju, oczekiwanego z utęsknieniem we wszystkich zapalnych zakątkach naszego wspólnego świata.” - zapewnił.

Podsumowując rok 2016, nuncjusz apostolski także nawiązał do szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży, zorganizowanych w Polsce w jubileuszowym roku 1050-lecia chrztu i początków państwowości.

Jak powiedział, „oba te wydarzenia – każde na swój sposób – były jasnym przesłaniem na rzecz budowania zdecydowanej woli łączenia bezpieczeństwa i solidarności, pokoju i trwałości – we wzajemnej trosce i uczciwości”. Wyraził też radość z pogłębiania przez Polskę dobrych relacji międzynarodowych.

Na ręce prezydenta abp Pennacchio złożył życzenia dedykowane całemu społeczeństwu polskiemu.

„Niech kolejny Nowy Rok będzie dobrym czasem dla wszystkich bez wyjątku; niech przynosi nowe osiągnięcia w rozwiązywaniu spraw trudnych; niech będzie utrwaleniem nie tylko dobra, ale też tego, co jeszcze lepsze.” - powiedział.

