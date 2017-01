Homilia

Szkoła pokory

2017-01-25 09:38

Ks. Mariusz Frukacz

Pokora i kierowanie się w życiu programem Ośmiu błogosławieństw to wielka katecheza, którą daje nam słowo Boże z dzisiejszej niedzieli. Czytania mszalne to wielka szkoła pokory i prostoty.

W kontekście tego, czego uczą nas prorok Sofoniasz, św. Paweł i Jezus, warto również sięgnąć do małej ascetycznej książeczki Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. To, co pisze Tomasz à Kempis, nie jest łatwe, ponieważ mądrość ta wyrasta z Ewangelii, która przecież jest wymagająca i dlatego prawdziwa. „Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą” – czytamy w III Księdze i 8. rozdziale „O naśladowaniu Chrystusa”. Tomasz à Kempis przypomina również, że „Bóg osłania pokornego i obdarza wolnością, miłuje pokornego i pociesza, pochyla się nad pokornym, zsyła pokornemu swoją łaskę, a potem przemienia jego poniżenie w chwałę. Pokornemu odsłania swoje tajemnice, łagodnie przyciąga go do siebie i zaprasza. Pokorny nie traci spokoju, gdy dotknie go zniewaga, bo ma oparcie w Bogu, a nie w świecie. Pamiętaj, nie udoskonaliłeś się jeszcze ani trochę, jeżeli nie sądzisz, że jesteś najmniejszy ze wszystkich” (III, 2).

Jak przypomina nam także Apostoł Narodów, Bóg wybiera „to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone”. Również prorok Sofoniasz woła: „szukajcie pokory”. W Ewangelii natomiast Jezus daje nam Osiem błogosławieństw. To prawdziwa pedagogia świętości, szkoła świętości. Osiem błogosławieństw to program życia chrześcijańskiego. To kodeks postępowania moralnego. To pomoc w dążeniu do świętości. Jeden z największych teologów XX wieku – Hans Urs von Balthasar podkreśla, że „program zaprezentowany przez Jezusa to nie jest jakaś tuzinkowa moralność, którą każdy może łatwo pojąć, lecz wyraz Jego osobistej misji i losów”. Ważne jest, aby w życiu kierować się ewangeliczną mądrością, którą zdobywa się w szkole Serca Jezusowego.

Po której stronie stoi twoje serce? – pyta nas Ewangelia. – Czy po stronie wielkich tego świata, czy po stronie ludzi biednych, prostych, czasem wzgardzonych? Benedykt XVI w swoim nauczaniu i w swoich pismach teologicznych wielokrotnie zwracał uwagę na to, że brak prostoty serca, brak pokory jest przeszkodą w zrozumieniu przesłania Ewangelii, przesłania Jezusa. Pokora to bardzo ważny element życia chrześcijańskiego.

