Włochy: Giorgio La Pira bliski beatyfikacji

2017-11-03 20:56

sal (KAI) / Rzym / KAI

Niebawem Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych będzie rozpatrywać tzw. Positio w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Giorgio La Piry - legendarnego burmistrza Florencji, którego 40. rocznica śmierci przypada w niedzielę 5 listopada. Dyrektor tamtejszego międzynarodowego ośrodka studiów zajmującego się tą postacią Maurizio Certini wyraził przekonanie, że Franciszek zechce wkrótce ogłosić, na podstawie przedstawionych mu dokumentów, La Pirę Czcigodnym Sługą Bożym.

Fot. pl.wikipedia.org

Giorgio La Pira w 1946 r.

Prezes Fundacji im. Giorgio La Piry - Mario Primicerio oświadczył, że dobrze by było, aby jego proces beatyfikacyjny zakończył się, gdy żywa jest jeszcze pamięć o tym, którego już za życia uważano za świętego. O tym, w jakim punkcie znajduje się ten proces, rozpoczęty w 1986 za zgodą Jana Pawła II, powie być może coś więcej arcybiskup Florencji kard. Giuseppe Betori, który przewodniczyć będzie niedzielnej mszy za spokój jego duszy w kościele św. Marka.

Giorgio La Pira urodził się w styczniu 1904 na Sycylii, ale od czasu studiów aż do śmierci w 1977 związany był z Florencja, której burmistrzem był dwukrotnie (w latach 1951-57 i 1961-65).

Po swym nawróceniu w 1924 został tercjarzem dominikańskim i przyjął imię brata Rajmunda. Gdy władzę w kraju przejęli faszyści, stał się ich nieprzejednanym przeciwnikiem. Publicznie potępił napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu 1939 roku, a od zerwania przez faszystowskie Włochy sojuszu z Trzecią rzeszą do końca wojny ukrywał się, m.in. w Rzymie. W 1946 wybrany został do Zgromadzenia Ustawodawczego. To jemu przypisuje się ostateczne brzmienie artykułu drugiego konstytucji Republiki Włoskiej: „Republika uznaje i gwarantuje niezbywalne prawa człowieka, zarówno jako jednostki, jak i w organizacjach społecznych, w których wyraża się jego osobowość oraz wymaga od niego spełnienia obowiązków solidarności politycznej, ekonomicznej i społecznej”.

Po wyborach do pierwszego powojennego parlamentu, w których kandydował z listy chadecji, został wiceministrem pracy i opieki społecznej.

Jako burmistrz Florencji zajmował się przede wszystkim budową szkół i szpitali, pomocą bezdomnym i ubogim oraz zachowaniem miejsc pracy. Przylgnął w związku z tym do niego przydomek „biały komunista”. Z jego inspiracji powstał w tym mieście Uniwersytet Europejski. W 1952 zorganizował pierwszy międzynarodowy kongres na rzecz pokoju i cywilizacji chrześcijańskiej. W 1959 zaproszono go do Moskwy i tam, za zgodą Jana XXIII, przemawiał na forum Rady Najwyższej ZSRR.

Zabiegał o zakończenie wojny w Wietnamie i osobiście pojechał do Hanoi (przez Warszawę), by omówić ze stroną wietnamską warunki pokoju, oferując jednocześnie swoją mediację (na co jednak nie chciała przystać strona amerykańska).

La Pira był jednym z promotorów referendum rozpisanego w celu uchylenia legalizacji rozwodów, obowiązującej od 1970 roku.

W 1971 roku pojechał do Chile, by spotkać się z lewicowym prezydentem Salvatore Allende, a po zamachu wojskowym trzy lata później wysłał do generała Augusto Pinocheta telegram, w którym przypominał mu, że „kto mieczem wojuje, od miecza ginie”.

Zmarł 5 listopada 1977. 4 kwietnia 2005 dobiegła końca faza diecezjalna jego procesu beatyfikacyjnego.

Działy: Włochy

Tagi: proces beatyfikacyjny proces kanonizacyjny proces