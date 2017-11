Kielce: Caritas realizuje program „Nowe jutro” z udziałem streetworkerów

2017-11-03 19:07

dziar / Kielce / KAI

Docieranie do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, motywowanie do innego sposobu życia – to cele programu „Nowe jutro” jakie kielecka Caritas realizuje od miesiąca z pomocą streetworkerów, odszukujących bezdomnych.

Program to efekt umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zadaniem streetworkerów jest docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, praca motywacyjna z osobą bezdomną, współpraca z policją, strażą miejską, placówkami dla bezdomnych, ośrodkami pomocy społecznej i centrami interwencji kryzysowej.

Streetworking jest taką formą pracy socjalnej, która szczególnie dobrze sprawdza się w kontakcie z osobami bezdomnymi. Chodzi o pracę z osobą bezdomną w jej środowisku. Streetworker dociera do dworca kolejowego, działki czy pustostanu. Nawiązuje kontakt z osobą bezdomną, oferuje np. ciepły posiłek czy odzież próbując jednocześnie skłonić do zmiany miejsca pobytu – najlepiej do placówki dla osób bezdomnych.

Ważnym narzędziem w pracy streetworkera jest przekazanie informacji o placówkach dla osób bezdomnych w formie ulotki, którą można wręczać podczas rozmowy. Caritas kielecka przygotowała taką ulotkę. \

Streetworkerzy zazwyczaj pracują w parach, aby w sytuacjach nagłych móc współpracować i wspomagać się w przezwyciężaniu kryzysu.

