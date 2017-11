„Zaduszki Artystyczne” w Częstochowie

2017-11-03 12:42

Anna Przewoźnik

2 listopada w kościele pw. św. Józefa w Częstochowie spotkali się twórcy i miłośnicy kultury na "Zaduszkach Artystycznych", by uczcić pamięć wszystkich zmarłych, związanych z częstochowskim środowiskiem artystycznym: muzyków, plastyków, rzeźbiarzy, aktorów, pedagogów, dziennikarzy, poetów, literatów, animatorów życia muzycznego.

Fot. Anna Przewoźnik

Zaduszki rozpoczęły się Eucharystią, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił biskup senior Antoni Długosz. Obecni byli kapłani: Duszpasterz Środowisk Twórczych, organizator tegorocznych Zaduszek ks. Mikołaj Węgrzyn i współorganizator spotkania ks. Mateusz Ociepka.

W koncercie upamiętniającym zmarłych artystów zaprezentował się kwartety smyczkowe i chór pod dyrekcją Dariusza Madejskiego. Wierni mogli zobaczyć spektakl słowno-muzyczny pt. „Światłość Kontra Ciemność” przygotowany na podstawie sztuki „Sen Geroncjusza” kard. Jana Henryka Newmana. Spektakl wyreżyserowała Magdalena Pietrulewicz, siostra zmarłego 11 lat temu ks. Grzegorza Ułamka, który był pomysłodawcą i twórcą częstochowskich „ Zaduszek Artystycznych” .

Fot. Anna Przewoźnik

- Mogę powiedzieć, że dzięki Grześkowi jest ten spektakl. Szukając inspiracji do tegorocznych Zaduszek, znalazłam w jego bibliotece, książkę z tą sztuką, nigdy wcześniej tego nie widziałam, okazało się, że to idealny tekst na ten czas. To rodzaj modlitwy za dusze osób w momencie ich śmierci, konania i przechodzenia przed Tron Najwyższego” podkreśla reżyser Magdalena Pietruleiwcz.

Główną rolę w spektaklu odegrał częstochowski aktor Adam Hutyra, któremu towarzyszyli artyści i uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego.

Duszpasterz Środowisk Twórczych ks. Mikołaj Węgrzyn podkreśla, że Zaduszki artystyczne, to przede wszystkim przywoływanie Bożego Miłosierdzia:

„ … Dla wszystkich artystów, którzy odeszli, ale i dla nas samych. To ważna perspektywa, by pomyśleć sobie o tym, że my też kiedyś mamy do nich dołączyć, że też kiedyś będziemy po tamtej stronie. Mamy nadzieję, że wtedy też ktoś o nas będzie w modlitwie pamiętał.

Fot. Anna Przewoźnik

„Lista osób, wyczytywanych co roku podczas Zaduszek, jest coraz dłuższa i tym bardziej zobowiązuje nas to do pamięci i modlitwy za te osoby – mówił ks. Mateusz Ociepka. Podkreślił też, że tegoroczne Zaduszki artystyczne są preludium do tego, co ma się dziać w archidiecezji częstochowskiej. Pod kierownictwem księdza Mateusza Ociepki we współpracy z Instytutem Teologicznym w Częstochowie powstaje właśnie Ośrodek Muzyki Liturgicznej.

Rita Jasnos ze scholi muzycznej zaznaczyła, że w pierwszych dniach listopada przypomina sobie o tym, że nie jest tak, że oni odeszli, a my żyjemy. Jest odwrotnie: Oni żyją, a my umieramy. Żyją, w tym co zrobili, jak żyli, kim byli. Zaduszki artystyczne to pamięć o nich wszystkich.

