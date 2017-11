Największy kolędowy przegląd zaprasza wykonawców i… filmowców

2017-11-03 12:30

jc / Będzin / KAI

Do 27 listopada na stronie www.mfkip.pl trwają zapisy do XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika. Od 2 do 27 grudnia eliminacje do największego przeglądu kolęd w Polsce odbędą się na terenie całej Polski oraz za naszą wschodnią granicą. Każdego roku gromadzą one kilkanaście tysięcy osób w różnym wieku, których łączy pasja i talent. W tym roku organizatorzy zapraszają dodatkowo do konkursu na świąteczny film krótkometrażowy.

Polub nas na Facebooku!

Udział w Festiwalu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli 6 lat i chcą ożywić najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki śpiewając je solowo bądź w chórach i zespołach wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Festiwal przeznaczony jest dla amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia).

W Polsce eliminacje odbędą się w następujących miejscowościach: Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dębno, Dobrodzień, Gdańsk, Gniezno, Goleniów, Jarosław, Jaworzno, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Kraków, Krasnobród, Lipsko, Lublin, Łambinowice, Łódź, Morąg, Nowa Sól, Ostrowiec Świętokrzyski, Piotrków Trybunalski, Racibórz, Radom, Rybnik, Sanok, Tarnowskie Góry, Tuchów, Wadowice, Warszawa i Wrocław. Zwycięzcy ze wszystkich rejonów zostaną zaproszeni na przesłuchania finałowe do Będzina, które odbędą się w dniach 11-13 stycznia 2018 r. Festiwal zwieńczy Koncert Galowy, który odbędzie się 14 stycznia o godz. 16.00. Całość finałowego wydarzenia będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Tegoroczny Festiwal to także konkurs na film krótkometrażowy zatytułowany „Jak można spędzić święta Bożego Narodzenia”. Maksymalnie 2-minutowe filmy pokazujące jak spędzamy lub chcielibyśmy spędzać Święta mogą przesyłać wszyscy, którzy ukończyli 12. rok życia. "Na prace filmowe czekamy do końca roku, a najciekawsze nagrodzimy i pokażemy podczas styczniowego Festiwalu" – wyjaśnia Jarosław Ciszek, rzecznik prasowy Festiwalu.

Reklama

"Będziński Festiwal jest bodaj najlepszym dowodem na to, iż także w dzisiejszym świecie, w którym istniej wszechobecny kult obrazu, nie brakuje amatorów solowej, zespołowej oraz chóralnej sztuki wokalnej. To pierwsze zwycięstwo, które należy przypisać pomysłodawcom i organizatorom MFKiP w Będzinie. Dla mnie jako osoby duchownej i jurora zarazem, liczy się także to, iż kolędowe śpiewanie na cześć Wcielonego Słowa i Jego Matki pełni doniosłą rolę w budowaniu wielkiej rodziny Kościoła Powszechnego. Po pierwsze dlatego, że informuje – mówi o Bogu i o Jego wielkiej miłości do człowieka. Po drugie dlatego, iż formuje – wychowuje całe zastępy chrześcijan, od najmłodszego do najstarszego w postawie wdzięczności i adoracji narodzonego Zbawiciela świata. Po trzecie zaś dlatego, że wzywa do apostolstwa i samych wykonawców i odbiorców ich duchowego świadectwa. Po czwarte dlatego, że jest wielką manifestacją chrześcijańskiej radości, która ma swoje źródło w tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Oto zasadnicze powody, dla których warto wspierać ideę MFKiP w Będzinie i warto w nim brać udział, począwszy od żmudnych przygotowań, przez długie przesłuchania różnej rangi, aż po niezwykły koncert finałowy, który już wpisał się w styczniowy pejzaż muzycznej tradycji Zagłębia" – wyjaśnia ks. dr hab. Paweł Sobierajski z Akademii Muzycznej w Katowicach, wieloletni juror Festiwalu.

Partnerem strategicznym Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek jest Polska Spółka Gazownictwa.

Wszystkie informacje szczegółowe można znaleźć na stronie www.mfkip.pl.

Działy: Społeczeństwo

Tagi: festiwal