Bp Osial: pobożna rodzina wychowuje do mądrego spojrzenia na śmierć

2017-11-03 07:10

ek / Kalisz / KAI

„Pobożna rodzina wychowuje do mądrego spojrzenia na śmierć. Trumna, kwiaty, pomnik tak naprawdę zmarłemu nie pomogą. Najważniejsza jest modlitwa” – mówił bp Wojciech Osial, który 2 listopada przewodniczył w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Fot. Gianfranco Bella/Fotolia.com

Polub nas na Facebooku!

Temat listopadowego spotkania brzmiał: „Rodzina środowiskiem pamięci i szkołą modlitwy za zmarłych. Święty Józefie, módl się za naszych zmarłych z nami”.

W homilii bp Wojciech Osial przekonywał, że w rodzinie trzeba uczyć się po chrześcijańsku przeżywać śmierć. „Pobożna rodzina wychowuje do mądrego spojrzenia na śmierć. Moment śmierci kogoś bliskiego nas przeraża. Żyjemy w takich żyjemy, że liczy się młodość, zdrowie i witalność, ale to nie zmienia faktu, że każdy z nas musi doświadczyć śmierci” – zaznaczył celebrans.

Przestrzegał przed halloween. „Niestety, organizujemy halloween i szukamy duchów. Wolimy na wesoło przeżywać te rzeczy. Wiele w tym zamieszania i niewiary” – stwierdził kaznodzieja. Podkreślił, że misją rodziny jest uczyć z wiarą spojrzeć na śmierć i pogrzeb oraz uczyć pamięci o zmarłych.

Reklama

Wskazywał, że najważniejszą sprawą dla umierającego jest zadbać o jego stan łaski uświęcającej. „W rodzinie uczymy się, aby modlić się z kimś kto umiera, modlić się z nim w godzinę śmierci. Odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego czy różaniec, zapalić świece jako znaki gotowości czuwania na spotkanie z Chrystusem. Jakże ważne jest w rodzinie pomyśleć, aby poprosić księdza ze spowiedzią i komunią św. To jest najważniejsze, żeby zadbać o stan łaski uświęcającej umierającego. To jest najważniejsze, bo to otwiera bramy do nieba” – mówił hierarcha.

Zaznaczył, że rodzina winna uczyć z wiarą przeżywać dzień pogrzebu. „Dźwigamy często duże wieńce, a zapominamy o modlitwie. Trumna, kwiaty, pomnik tak naprawdę zmarłemu nie pomogą. Jakże ważna jest modlitwa, spowiedź św., przystąpienie do komunii św. na pogrzebie” – powiedział biskup pomocniczy diecezji łowickiej.

Podkreślił, że bardzo ważna jest zachowywanie pamięci o zmarłych. „Nie ma lepszej katechezy od tej, kiedy cała rodzina modli się na Mszy św. za kogoś bliskiego, umarłego” – przekonywał kaznodzieja. Dodał, że rodzina musi uczyć mądrze patrzeć na nasze życie doczesne. „Prawdziwe życie mamy tylko jedno, ale często nie potrafimy żyć, gubimy to, co istotne. Święci nie boją się śmierci, umierają radośnie, oni wiedzą, że to przejście z życia do życia i wiedzą, że sądzeni będziemy z miłości” – zaznaczył bp Osial.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone oraz modlili się za zmarłych.

W swoim przemówieniu biskup kaliski Edward Janiak przypomniał, że 8 grudnia 1870 r. św. Józefa został ogłoszony patronem Kościoła powszechnego. Dodał, że obecnie Kościół katolicki otacza św. Józefa licznymi objawami kultu i czci go wewnętrznym, serdecznym nabożeństwem.

Wskazał, że papież Franciszek udzielił łaski przeżywania nadzwyczajnego Roku św. Józefa w kaliskim sanktuarium. „Od pierwszej niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r. będziemy przeżywać w kaliskim sanktuarium nadzwyczajny Rok św. Józefa połączony z odpustem zupełnym. Ojciec Święty nasze kaliskie sanktuarium nazwał sanktuarium narodowym. Te dary są dla mnie i dla całej diecezji zadaniem, aby miłość i nabożeństwo do św. Józefa były obecne i rozwijały się w naszych rodzinach, parafiach, diecezji i ojczyźnie” – powiedział bp Janiak.

Zaznaczył, że nadzwyczajny Rok św. Józefa w imieniu papieża Franciszka zainauguruje, 2 grudnia o godz. 11.00, abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, który na koniec Mszy św. udzieli papieskiego błogosławieństwa zgromadzonym w sanktuarium lub uczestniczącym w tej uroczystości duchowo.

Odwołał się też do toczącej się batalii o wolną niedzielę. „Nie dajmy sobie wmówić parzystych czy nieparzystych niedziel. To jest dzień święty. Europa potrafiła to zrobić, a my depczemy w miejscu. Idąc za myślą przewodniczącego Solidarności w kraju skierowaną pod adresem rządu chcę powiedzieć, że to nie będzie kompromis tylko kompromitacja jeżeli tego nie przeprowadzimy” – zaakcentował hierarcha.

Wcześniej konferencję pt. „Czyściec i pomoc duszom czyśćcowym” wygłosił Andrzej Wronka, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Siedlcach, wieloletni prezes Stowarzyszenia Ruch Effatha zajmującego się obroną wiary katolickiej przed działalnością sekt i błędnych duchowości. Bierze udział w rekolekcjach, konferencjach, sympozjach, audycjach czy spotkaniach na tematy m.in. sekt, zagrożeń wiary, psychomanipulacji, wojny informacyjnej, cybernetyki społecznej. Prelegent wskazywał, że pomocą dla dusz czyśćcowych są modlitwa, post i jałmużna. Mówił też o wartości odpustów zupełnych. Rozmowę z gościem prowadził ks. prał. Leszek Szkopek.

Mszy św. przewodniczył bp Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, w ramach Konferencji Episkopatu Polski członek Komisji Wychowania Katolickiego. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów mikstackiego, koźmińskiego, żerkowskiego i pielgrzymi z całej Polski.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Działy: Polska

Tagi: modlitwa