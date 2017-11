Katyńskie Zaduszki w „Niedzieli”

2017-11-02 21:09

Jedną z tradycji „Niedzieli” są organizowane od 5 lat w redakcyjnej auli „Katyńskie Zaduszki” – spotkania poświęcone pamięci i modlitwie za dusze polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Także w tym roku 2 listopada odbyło się spotkanie z laureatami VIII Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego pt. „Prawda i kłamstwo o Katyniu” oraz inicjatorką tych konkursów posłanką do Parlamentu Europejskiego Jadwigą Wiśniewską. W zaduszkowy wieczór został zaprezentowany tom zawierający prace uczestników ósmej edycji konkursu, które, zważywszy, że ich autorami są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zadziwiają badawczą dociekliwością i dojrzałą formą.

Fot. Michał Janik/TV Niedziela

Oprócz laureatów konkursu i ich rodziców w redakcyjnej auli gościliśmy bp. Andrzeja Przybylskiego, ks. inf. Ireneusza Skubisia – honorowego redaktora „Niedzieli”, podprzeora jasnogórskiego klasztoru o. Jana Poteralskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, rektorów częstochowskich uczelni i wielu innych znakomitych gości.

– Odkrywanie i utrwalanie prawdziwej historii Polski i chlubnych żywotów Polaków jest konieczne, bo wciąż próbuje się pisać naszą historię, ale za nas i bez nas – podkreśliła witając gości red. Lidia Dudkiewicz – redaktor naczelna „Niedzieli”. Dodała, że konkurs jest pięknym przykładem „nowoczesnego patriotyzmu jutra, pamiętającego o przeszłości i patrzącego w przyszłość, jak to ujmował prezydent Lech Kaczyński”. Podziękowała „młodym kustoszom prawdziwej historii Polski” i życzyła „aby zawsze zachowywali się jak trzeba i pielęgnowali miłość do Ojczyzny”.

Jadwiga Wiśniewska podkreśliła, że uczestnicząc w Katyńskich Zaduszkach, swoją obecnością oddaliśmy hołd tym, których życie zakończył strzał w tył głowy z rąk NKWD, których grobami stały się doły śmierci na katyńskiej ziemi. Podsumowała, że plonem ośmiu edycji konkursu jest 1956 prac, z których każda ma wartość, a wiele zdumiewa swoją dojrzałością i empatią, świadczy o dobrym zrozumieniem tematu. Przypomniała, że najważniejszym motywem, który doprowadził do zainicjowania przez nią konkursów, było pragnie utrwalenia wśród młodych ludzi takiego sposobu patrzenia na naszą Ojczyznę i naszą historię, który prezydent Lech Kaczyński nazywał nowoczesnym patriotyzmem. Jako temat wybrała Katyń, ponieważ zbliżała się wówczas 70. rocznica katyńskiej zbrodni. Temat był nieobecny we wciąż ograniczanym programie nauki historii w szkołach i dopiero w tym roku, został, po raz pierwszy, wpisany do podstawy programowej.

Prezentując książkę, w której zamieszczono prace, podkreśliła: – Te prace są dowodem na to, że młodzież potrafi szukać prawdy z determinacją i wytrwałością, te prace pokazują szlachetność ich dusz.

Jadwiga Wiśniewska podziękowała dyrektorowi katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Andrzejowi Sznajderowi za merytoryczną opiekę nad konkursem, jurorom za ocenianie prac, red. Lidii Dudkiewicz za współpracę oraz ks. inf. Ireneuszowi Skubisowi za inicjatywę organizowania Katyńskich Zaduszek w redakcji „Niedzieli”.

Na temat konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, jego znaczenia, wysokiego poziomu uczniowskich prac wypowiadali się m.in.: senator Ryszard Majer, wicewojewoda śląski – Mariusz Trepka, dyrektor katowickiego oddziału IPN – Andrzej Sznajder, kurator oświaty woj. śląskiego – Urszula Bauer, członek komisji konkursowej – Rafał Piotrowski.

Laureatom, ich nauczycielom i rodzicom podziękował i pogratulował ks. inf. Ireneusz Skubiś. W kontekście konkursu przypomniał, że niedawno w auli „Niedzieli” odbyła się jedna z sesji międzynarodowego kongresu Ruchu „Europa Christi”. Kongres odbywał się w Częstochowie, Łodzi i Warszawie, a jego ideą, tak jak ideą Ruchu „Europa Christi”, jest przypomnienie Europie o jej chrześcijańskim zakorzenieniu. – W obecnej sytuacji nakazem chwili jest, by Europa wróciła do Chrystusa i do chrześcijańskich wartości – podkreślił ks. Skubiś. Podziękował Jadwidze Wiśniewskiej za konsekwentne organizowanie konkursów, które wnoszą tak wiele wartości.

W zaduszkową modlitwę wprowadził uczestników bp Andrzej Przybylski, który przypomniał, że ulubionym sposobem mówienia Jezusa do nas są zapisane na kartach Ewangelii obrazy i przypowieści. – Zastanawiam się, jaki obraz wybrałby na dzisiejszy wieczór? Może byłby to las i drzewa umieszczone okładce książki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”? – rozważał bp Przybylski, dodając, że drzewa na katyńskiej ziemi wyrosły z polskiej krwi. Jednak ta ofiara ma sens, gdyż tak jak korzenie dają drzewom wzrost, tak pamięć o naszej historii kształtuje młode pokolenie.

– Pomódlmy się za tych, którzy spoczywają w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach, aby Bóg dał im życie wieczne, i pomódlmy się za nas, abyśmy nie zmarnowali ofiary ich krwi – powiedział bp Przybylski. Po chwili zadumy wspólnie odmówiono modlitwę „Wieczny odpoczynek”.

Podczas spotkania wystąpili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Żebrowskiego w Częstochowie: Aleksandra Szwejkowska-Belica, Maria Belica, Stanisław Belica oraz Urszula Ledwoń. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory Arcangelo Corellego, Jana Sebastiana Bacha, Henryka Wieniawskiego oraz Barbary Kaszuby.

