Nowy blask festiwalu „Niepokalanów”

2017-11-02 17:15

mip / Wrocław / KAI

„Festiwal Niepokalanów ma wieloletnią, bogatą tradycję. Dziś można już otwarcie mówić, że odzyskał dawny blask i prestiż” – mówi w rozmowie z KAI ks. Piotr Wiśniowski, rzecznik prasowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokalanów we Wrocławiu, który zakończył się w piątek. Tegorocznej edycji festiwalu przyświecało hasło „Prawda nas wyzwoli”.

Fot. ket4up/Fotolia.com

Przez sześć dni pokazów festiwalowych widowni Dolnośląskiego Centrum Filmowego zaprezentowano osiem obrazów konkursowych. Do konkursu stanęły filmy fabularne z Polski, Czech, Gruzji, Libanu, Francji, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Na ekranie pojawiły się nie tylko wielkie hollywoodzkie produkcje, takie jak „Przełęcz Ocalonych” Mela Gibsona, ale także filmy kina niezależnego oraz laureaci europejskich festiwali.

Jak wskazuje w rozmowie z KAI rzecznik prasowy rzecznik prasowy festiwalu Niepokalanów, ks. Piotr Wiśniowski, tym, co wyróżnia zorganizowane we Wrocławiu wydarzenie, to filmy, które promują prawdziwe wartości i zmieniające sposób myślenia widzów. „Nie oceniamy efektów specjalnych, czy budżetu, lecz oceniamy promowaną na ekranie wartość, która dla naszych widzów, nieraz zaganianych w codziennym życiu, może być czymś najcenniejszym; czymś, co pobudzi ich do lepszego życia” – mówi ks. Wiśniowski.

Takimi są filmy nagrodzone na tegorocznym festiwalu Niepokalanów. Nagrodę Główną – 10 tys. złotych i statuetkę Maksymiliana jury w składzie Dariusz Regucki, o. dr Marek Kotyński CSsR i Łukasz Adamski przyznało francusko-gruzińskiemu filmowi „Rozdzieleni” w reżyserii Michela Hazanaviciusa.

Z kolei nagrodę ufundowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla filmu zmieniającego życie przyznano Wojciechowi Smarzowskiemu za film „Wołyń”. Aż dwukrotnie nagrodzony został film „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego – otrzymując Nagrodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Nagrodę Publiczności.

W programie festiwalu znalazły się również pokazy specjalne podczas których swoje ulubione filmy pokazywali i komentowali polscy artyści: prof. Krzysztof Zanussi, Dominika Figurska, Adam Woronowicz, czy Radosław Pazura. Gościem specjalnym festiwalu był włoski dziennikarz Arnaldo Casali, twórca Festiwalu w Terni.

„Doświadczenie ojców franciszkanów z Niepokalanowa, którzy współtworzą ten festiwal od ponad 30 lat, pozwoliło czerpać doświadczenia, inspiracje i duchową siłę z najlepszego źródła, którym był wielki ewangelizator i twórca przedwojennych mediów, św. Maksymilian Kolbe” – podkreśla ks. Piotr Wiśniowski.

„Dziś można już otwarcie mówić, że festiwal Niepokalanów odzyskał dawny blask i prestiż” – wskazuje ks. Wiśniowski. Jak podkreśla rzecznik, podczas tegorocznego festiwalu dało się odczuć międzynarodową atmosferę wydarzenia. Zapewniły ją zarówno międzynarodowe, dobre filmy, jak i zagraniczni goście i widzowie.

Wrocławski duchowny przyznaje, że trwają już prace nad kolejną edycją festiwalu, której przyświecać będzie hasło „Ku wolności wyswobodził nas…”. Od przyszłego roku na festiwalu Niepokalanów będzie przyznawana nagroda dla filmu dokumentalnego.

Pierwsza edycja festiwalu Niepokalanów odbyła się 1986 roku. W latach 1990-2015 operatorem wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Maksymiliana Kolbego, natomiast na mocy listu intencyjnego podpisanego w maju 2015 r. przez przedstawiciele Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz Fundacji Vide et Crede z Wrocławia, organizatorem festiwalu stała się wrocławska Fundacja Vide et Crede im. Jana Pawła II.

Tegoroczna, 32. edycja festiwalu była współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt był realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

