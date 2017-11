Francja: powstał pierwszy katolicki portal o życiu po śmierci

2017-11-01 19:45

abd (KAI) / Paryż

"Strona o tym wszystkim, co zawsze chcieliście wiedzieć o śmierci, ale baliście się zapytać" - tak opisują swój projekt twórcy strony lavieapreslamort.com (tłum. życie po śmierci), którą w uroczystość Wszystkich Świętych uruchomiło katolickie stowarzyszenie Lights in the Dark, zajmujące się ewangelizacją w Internecie. Portal zaprasza do lektury tekstów poświęconych chrześcijańskiej wizji życia po śmierci, a także do zadawania nurtujących pytań za pośrednictwem czatu.

"Coś, czy nic", "Bóg, czy brak Boga", "Jezus, czy ktoś inny", "Wszyscy pójdziemy do Raju" - to tytuły działów, w których internauci znajdą świadectwa i artykuły przybliżające naukę Kościoła na temat śmierci i życia wiecznego. Dostępne już teksty poświęcone są m.in. wyjaśnieniu, czym jest czyściec, próbie odpowiedzi na pytanie, czy osoba popełniająca samobójstwo może zostać zbawiona, historii uroczystości Wszystkich Świętych i papieskiemu nauczaniu nt. śmierci i życia wiecznego. Portal zachęca też do korzystania z czatu, za pośrednictwem którego można zadać pytania dotyczące tematyki portalu, a także do kontaktu za pomocą e-maila.

Autorami portalu są członkowie ewangelizacyjnego stowarzyszenia Lights in the Dark (tłum. Światła w ciemności), zajmującego się ewangelizacją w Internecie, we współpracy z międzynarodową wspólnotą ewangelizacyjną Cançao Nova (tłum. Nowa Pieśń), która także wykorzystuje nowe media w celach ewangelizacyjnych. Jak mówi w rozmowie francuskim tygodnikiem Famille Chrétienne Jean-Baptiste Maillard - członek Lights in the Dark i jeden z twórców portalu, głównym celem, jest odpowiedzenie na pytania, które zadają sobie osoby oddalone od Kościoła.

"Postanowiliśmy uruchomić nasz portal w czasie Wszystkich Świętych i Halloween, kiedy Francuzi stawiają sobie pytania dotyczące śmierci. 70 proc. z nich odwiedzi w tych dniach cmentarze - zatem ten temat ich interesuje! Chcemy odpowiadać przede wszystkim na pytania dotyczące śmierci i tego, co poza nią: zmartwychwstania, reinkarnacji, kremacji, ekshumacji. Dotąd nie było katolickiej strony poruszającej temat śmierci. Wolimy, żeby to nasza strona dawała odpowiedzi na te pytania, a nie inna, przypadkowa, znaleziona przez wyszukiwarkę" - mówi Maillard. Podkreśla też, że strona ma uświadamiać, że cierpienie i nieukojona żałobę można przezwyciężyć dzięki nadziei, jaką daje chrześcijaństwo.

Portal, oprócz tekstów i czatu, będzie też oferować m.in. materiały video, skrzynkę intencji i różne formy wsparcia modlitewnego. Wszystkie publikowane teksty są najpierw weryfikowane przez kapłanów pod kątem zgodności z nauczaniem Kościoła.

Stowarzyszenie ewangelizacyjne Lights in the Dark powstało w diecezji Toulon i składa się z 40 osób w wieku od 19 do 70 lat. W ramach działalności ewangelizacyjnej w Internecie, zajmuje się m.in. formacją e-misjonarzy, przygotowanych do tego, żeby głosić Ewangelię i rozmawiać o wierze przy użyciu najnowszych technologii.

