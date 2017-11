„Orzeł” zaprosił na Bal Świętych

2017-11-01 17:50

AJ

W poniedziałek 30 października w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu odbył się Bal Świętych dla dzieci ze szkól podstawowych i młodszych.

Fot. Cyprian Boćko

Wszystkie dzieci zostały zaproszone do tego, by przygotować na bal specjalny strój wybranego przez siebie świętego. Należało także zapoznać się z życiorysem postaci, w którą wcielał się uczestnik balu.

Bal rozpoczął się przywitaniem wszystkich uczestników, którego dokonał ks. prefekt Janusz Diament i katechetka Iwona Wilczyńska. Podczas wspólnej zabawy dzieci zapoznawały się z fascynującymi życiorysami świętych. Uczestnicy balu uświadamiali sobie bardzo ważną prawdę, że każdy człowiek ma swoją drogę do świętości. Poznając bliżej życie świętych można się było przekonać, że i oni zmagali się ze swoimi słabościami, przystępowali do spowiedzi św., mocowali się z grzechem, ale najważniejszą sprawą w ich życiu stała się miłość do Pana Boga i miłość do bliźniego. Radując się podczas wspólnej zabawy dzieci nie tylko poznawały życiorysy świętych, ale także uczyły się swojej drogi do świętości.

Podczas spotkania odbył się także konkurs na najpiękniejszy strój. W kategorii wiekowej maluchów zwyciężyła Ania Wcisło (2,5 lat) oraz Emilia Kalinowska (4 lata), które wcieliły się w Matkę Bożą Maryję; Julian Kubasiewicz (6 lat), który wcielił się w postać św. Franciszka z Asyżu. W kategorii klas 1-3: Jagoda Janeczko, która wcieliła się w postać św. Ambrożego; Wiktoria Sitek, która ubrała strój św. Agaty; Paweł Kamiński, który przybrał postać św. Franciszka z Asyżu. W kategorii klas 4-7, 1 miejsce zdobyła Wiktoria Parzyszek za strój św. Barbary; 2 miejsce zdobyła Gabriela Dziuba za strój św. Weroniki. Wyróżnienia uzyskali: Kaja Krupka z klasy 3 za strój św. Krzysztofa; Vanessa Michaluk za strój Matki Bożej Maryi; Milena Mrozek za postać św. Teresy.

Serdeczne podziękowania dla pracowników Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki z panią dyrektor Ewą Lijewską-Małachowską oraz pracowników Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” z panem kierownikiem Michałem Szwedem, za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia. Podziękowania również dla ks. Janusza i katechetki Iwony Wilczyńskiej za zorganizowanie tego radosnego dnia. Specjalne podziękowanie dla Piekarni Państwa Korczowskich, którzy pomogli przygotować słodkie niespodzianki dla najmłodszych. Organizatorzy dziękują także wszystkim rodzicom, dziadkom, za wsparcie starań, by dzień Wszystkich Świętych został poprzedzony Balem Wszystkich Świętych.