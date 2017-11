IV Krzeszowska Noc Wszystkich Świętych

2017-11-01 10:47

Ks. Waldemar Wesołowski

W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, w krzeszowskim sanktuarium już po raz czwarty zorganizowano Noc Wszystkich Świętych. Był to cykl kilku wydarzeń mających na celu nie tylko poznanie życia świętych, ale też pogłębienie kultu świętych.

Fot. Przemysław Groński

Wydarzenie rozpoczęło się w Sali Rycerskiej u sióstr benedyktynek, gdzie o g. 15,00 zainaugurowano bal Wszystkich Świętych. Warunek uczestnictwa był jeden – przebranie się za jednego ze świętych. Na bal przybyła cała plejada świętych i błogosławionych: św. Barbara, św. Marcin, Piotr Apostoł, św. Agnieszka. Nie zabrakło też Józefa i Maryi w towarzystwie aniołów i archaniołów. Byli też święci papieże, męczennicy, a także wyniesieni na ołtarze w ostatnich latach, jak np. Matka Teresa z Kaluty. Zabawę przy dobrej muzyce prowadził Bogdan Niemasik wraz z córką. W rolę wodzireja wcielił się ks. Jarosław Górecki wspierany przez miejscową młodzież.

Jak powiedział ks. Jarosław, taka forma świętowania jest doskonałą okazją do ukazania piękna życia świętych. – Przygotowywanie strojów wybranego świętego stało się okazją, zarówno dla dzieci, jak i rodziców, do poznania życia wyjątkowych ludzi, którzy są dla nas wzorem do naśladowania, ale też są naszymi orędownikami w niebie – powiedział ks. Górecki. Podkreślił też, że bal z roku na rok przyciąga coraz więcej chętnych, co świadczy o dużym zainteresowaniu takim sposobem przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych.

Kolejnym punktem krzeszowskiej Nocy Wszystkich Świętych była procesja z relikwiami, które spoczęły w Mauzoleum Piastów. Część uczestników procesji przebrana była za mnichów, którzy kiedyś przemierzali korytarze i zakamarki krzeszowskiego opactwa. W procesji niesiono relikwie św. Tomasza, św. Szymona, św. Judy Tadeusza, św. Bartłomieja i Jakuba Mniejszego, św. Innocentego czy św. Scholastyki. Relikwiarze spoczęły pod obrazem Wszystkich Świętych i św. Jadwigi Śląskiej. Tam, w towarzystwie świętych, można było spędzić czas na modlitwie lub wziąć udział w grze terenowej.

Grę terenową przygotował kierownik sanktuarium Grzegorz Żurek. Młodsi uczestnicy otrzymali karty z fragmentami obrazów świętych znajdujących się na terenie sanktuarium. Ich zadaniem było zidentyfikować świętego i odnaleźć jego wizerunek. Natomiast młodzież miała do rozwiązania krzyżówkę, również o świętych. Podpowiedzi do krzyżówki należało odnaleźć pod obrazami świętych, a następnie odgadnąć hasła i rozwiązanie. Gra terenowa to wspaniały sposób na poznanie żywotów świętych, ale też odkrycia niezwykłych skarbów i tajemnic krzeszowskiego opactwa.

Najbardziej wytrwali mieli możliwość uczestniczenia w Mszy św., którą o północy na ołtarzu Wszystkich Świętych w Mauzoleum Piastów odprawił ks. Jarosław Górecki. Eucharystia zakończyła IV Noc Wszystkich Świętych.

