Korowody Świętych na ulicach całej Polski

2017-10-31 18:06

pgo,abd,xpb,bt,rk,www.korowodswietych.pl / Warszawa / KAI

Ponad 100 korowodów świętych w ramach przejętej z Francji tradycji "Holy Wins" przejdzie ulicami polskich miast. Dzieci i dorośli przebrani za postaci świętych pojawią się m.in. w Poznaniu, Szczecinie, Radomiu, Wrocławiu, Toruniu i Krakowie.

Fot. Archiwum

Organizatorzy podkreślają, że trzeba dziś przypominać sylwetki świętych, którzy tak jak my pokonywali różne trudności życia codziennego i uczyli się wierności Bogu w każdej sytuacji. Ich świętość wynikała z ufności, że pragnienie wieczności jest dzięki Bogu możliwe do spełnienia.

– Chcielibyśmy przypomnieć, że właśnie ufność pomaga pokonać lęk w wielu sytuacjach i przywraca pokój oraz radość w ludzkich sercach – mówił ks. prał. Marek Rumiński, proboszcz parafii katedralnej w Toruniu. - Celem marszu jest przypomnienie, że każdy chrześcijanin może liczyć na pomoc tych członków Kościoła, którzy zakończyli już swoją ziemską pielgrzymkę i orędują za nami w niebie – dodał proboszcz.

Na marszu w Przemyślu za swoją patronkę przebrała się michalitka s. Dorota. – Wybrałam ją, bo jest moją patronką, modlę się do niej i ona mi pomaga. Pracuje jako katechetka i zachęcałam dzieci do tego, żeby się przebrać, a jeśli już się zachęca to trzeba też samemu stanąć na wysokości zadania – stwierdziła.

W Bielsku Białej asystent diecezjalny KSM ks. Wojciech Pal, poinformował, że po raz pierwszy do Korowodu Świętych dołączono akcję pt. „Challenge – wyzwanie: świętość!” To propozycja zadań na każdy dzień, począwszy od dnia 28 października aż do Uroczystości Wszystkich Świętych. - To propozycja przeżycia dni pozostałych do uroczystości Wszystkich Świętych. Warto wykorzystać ten czas na jeszcze lepsze przygotowanie się do radości ze Świętych i starania się o coraz lepsze życie – wyjaśnił.

Co roku korowód świętych w Poroninie angażuje całe rodziny w przygotowanie strojów i atrybutów świętych. - My nawiązaliśmy do jubileuszu setnej rocznicy Objawień Fatimskich, stąd nasza pociecha przyszła jako dziecko fatimskie - mówiła Hanka Rybka, znana piosenkarka mieszkająca w Poroninie. Tam w korowodzie przeszło ponad 200 młodych górali.

Na ulicach Poznania 31 października pojawi się aż 7 korowodów świętych. Organizatorami są m.in. świeccy we współpracy z parafią farną pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Poznaniu, parafią pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry, Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Poznańskiej oraz Cafe Misja przy ul. Gołębiej.

Ekipę korowodową w Poznaniu tworzą świeccy związani z dwoma śródmiejskimi parafiami i ich proboszczowie, ks. Mateusz Misiak i ks. Paweł Pacholak. Uruchomiła ona stronę www.korowodswietych.pl oraz profil na portalu Facebook.com, na których promuje ideę korowodu.

Płoccy egzorcyści wskazali korowody świętych jako alternatywę zachodniej tradycji Halloween. "Zachęcamy, by zastąpić te niebezpieczne praktyki świętem Holyween - organizacją korowodów świętych, podczas których dzieci i młodzież przebrani za świętych, na przykład swoich patronów, uczestniczą w balach świętych i czuwaniach modlitewnych." - piszą w apelu duchowni.

Pierwowzorem Nocy Świętych są francuskie czuwania modlitewne pod hasłem "Holy Wins" (ang."święty zwycięża") zainicjowane przez duszpasterstwo młodzieży archidiecezji paryskiej. Spotkania, którym towarzyszyły koncerty i zabawa, powstały jako alternatywa francuskiej młodzieży dla tradycji Haloween.

