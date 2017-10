Bp Mering: chcą pozbawić pomnik Jana Pawła II znaku, który stoi u początku Europy

2017-10-30 11:27

ks. an / / KAI

- Chcą pozbawić pomnik Ojca Świętego tego znaku, który stoi u początku Europy – powiedział biskup włocławski, Wiesław Mering podczas Mszy św. sprawowanej wczoraj w Malanowie w Wielkopolsce. Odniósł się w ten sposób do decyzji francuskiej Rady Stanu, która nakazała usunięcie krzyża z pomnika św. Jana Pawła II w Ploermel w Bretanii.

Fot. www.coeurdebretagne.com

"To żadna odkrywcza myśl, że Europa wyrosła na chrześcijańskiej glebie, że Europa to jest chrześcijaństwo, to jest rzymskie prawo, to jest grecka kultura. I dzisiaj chce się pozbawić pomnik Ojca Świętego tego, co jest samą istotą chrześcijaństwa" - powiedział biskup podczas Mszy św. transmitowanej w TVP Polonia.

Hierarcha przypomniał, że największą tajemnicą chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie, ale nie da się dojść do zmartwychwstania bez krzyża. - Kto z nas nie pamięta Jana Pawła II zaledwie kilkadziesiąt godzin przed jego śmiercią tulącego do swego serca krzyż? – pytał bp Mering. Podkreślił, że „nie da się być chrześcijaninem bez krzyża”.

Biskup włocławski przypomniał również prośbę papieża Polaka: „brońcie krzyża”! - I miejmy odwagę bronić, miejmy odwagę przyznawać się, że jesteśmy Jezusowi, że naszym Panem jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, że nie mamy zamiaru odejść od Niego niszcząc świątynie czy zamieniając je w baseny, biblioteki, domu kultury – apelował.

- Jak dobrze, że polska premier ujęła się za krzyżem, że chce przyjąć ten pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym kraju, żeby znaleźć mu godne miejsce, jeśli tam dzieci rewolucji z XVIII wieku nie chcą, nie maja dla niego miejsca - mówił bp Mering.

