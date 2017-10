Kraków: wyrusz motocyklem do Medjugorje

2017-10-30 11:25

luk / Kraków / KAI

Jeszcze tylko dziś i jutro można się zapisać na kolejną pielgrzymkę motocyklistów pod hasłem „Iskra Miłosierdzia”. Tym razem cel pątników na motocyklach to Medjugorje. Początek wyprawy 30 czerwca przyszłego roku.

Fot. Julia A. Lewandowska

Jak podkreślają organizatorzy cel tegorocznej pielgrzymki to przestrzeń intensywnego rozwoju kultu maryjnego, skąd nieustannie płynie wezwanie do pokoju na świecie. „Zmienia się też formuła rajdu – nie będzie to tylko sama jazda motocyklem, dla przejechania konkretnej liczby kilometrów. Przewidujemy również dni postojowe, podczas których przeprowadzimy akcje ewangelizacyjne” – tłumaczy Hanna Przegon, współkoordynatorka wyprawy.

Inicjatorem i komandorem motocyklowego pielgrzymowania pod hasłem „Iskra Miłosierdzia” jest ks. Adam Parszywka, inspektor krakowskiej prowincji salezjanów. „To nasza odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka, by ‘robić raban’. A co robi większy raban niż silnik motocykla? W naszej drodze będzie czas na modlitwę i budowanie wspólnoty - chcemy być mocnym świadectwem wiary dla całej Europy” – podkreśla duchowny, wskazując, że trasa rajdu będzie wiodła przez Słowację, Węgry i Chorwację.

Wszystko zaczęło w 2016 r., kiedy polscy motocykliści chcieli aktywnie włączyć się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ponad 150 osób dotarło na motocyklach do Rzymu, żeby osobiście zaprosić papieża Franciszka na to wielkie święto młodych chrześcijan z całego świata w Polsce.

„Ludziom bardzo spodobała się ta formuła. Tej niezwykłej wspólnoty, a zwłaszcza codziennych Mszy św. i modlitwy Koronką do Bożego miłosierdzia, które dawały nam niezwykłą siłę do dalszej jazdy” – wspomina Hanna Przegon.

Z kolei celem tegorocznej pielgrzymki była Fatima. Z Wrocławia wyruszyło blisko 160 motocyklistów, by po długiej i niełatwej trasie oddać cześć Maryi w 100. rocznicę objawień Matki Bożej.

„To był bardzo pokutny rajd. Wymagający wiele wysiłku, w ogromnym gorącu i widać było, że niektórzy dotarli do Matki Bożej resztką sił. Uznaliśmy więc, że kolejna, już trzecia nasza wyprawa, musi być nieco krótsza i stąd planujemy wyruszyć do Medjugorje” – tłumaczy Przegon.

III Pielgrzymka Motocyklowa „Iskra Miłosierdzia” wyruszy z Krakowa 30 czerwca przyszłego roku. Wstępne zapisy na pielgrzymkę są otwarte do końca października – do chwili obecnej zgłosiło się już blisko 250 pątników. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie internetowej www.rajd.swm.pl.

