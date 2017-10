PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ ZAKONU RYCERSKIEGO ŚWIĘTEGO GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE

Maryjo, Królowo Palestyny, módl się za nami

2017-10-29 15:15

O. Stanisław Tomoń OSPPE

BPJG / mn

W niedzielę 29 października na Jasnej Górze po raz pierwszy została zorganizowana Pielgrzymka Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z okazji święta Matki Bożej Królowej Palestyny, patronki Zakonu, z ustanowienia papieża Jana Pawła II.

Fot. Krzysztof Świertok

Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem z udziałem dam i kawalerów Zakonu przewodniczył i homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Polsce, metropolita warszawski.

„Matka Boża, Królowa Palestyny jest czczona tam od prawie 90 lat, bo w 1927 r. w Deir Rafat zostało ustanowione sanktuarium” – powiedział na początku homilii kard. Kazimierz Nycz. Przypomniał, że głównym zadaniem Zakonu jest czuwanie nad Bożym Grobem w Ziemi Świętej. „Zakon w sposób szczególny podejmuje troskę o to, by ten grób był i bezpieczny, i był miejscem świętym dla wszystkich chrześcijan, i aby Bóg był uwielbiony w tym wszystkim, co robimy, aby wyznawać wiarę w to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, a tym śladem, symbolem obecnym, trwającym do dzisiaj, tak, jak było dla apostołów, jest pusty grób Jezusa Chrystusa w Jerozolimie” – mówił kard. Kazimierz Nycz.

„Razem ze wszystkimi tutaj obecnymi chcemy modlić się przed obrazem naszej Matki i Królowej pamiętając pokornie, że Maryja jest Matką całego Kościoła, że Maryja jest Matką całego świata, i nie tylko my Polacy czcimy Ją jako Królową Polski. To jest wielkie, ważne i piękne wyróżnienie, ale jest także Królową Palestyny i wielu innych miejsc, bo jest Królową całego świata i Matką Kościoła” – podkreślił Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu.

Na zakończenie homilii kard. Nycz zaapelował: „Módlmy się o pokój w Palestynie. To jest ziemia, która od dawna nie zaznała pokoju, i to jest jej wielkim pragnieniem, aby ci ludzie żyjący w dzisiejszej Palestynie, także chrześcijanie, mogli żyć w pokoju. A druga intencja, równie ważna, to jest modlitwa za chrześcijan Palestyny bardzo często tam prześladowanych. To są nasi bracia, módlmy się w ich intencji. Módlmy się w intencji tej całej skołatanej wojnami i niepokojem ziemi, aby to miejsce święte dla tylu religii, dla chrześcijan, katolików, prawosławnych, dla muzułmanów, żeby to miejsce święte prowadziło nas do Boga, prowadziło nas do miłości, prowadziło nas do jedności”.

Na zakończenie Mszy św. zwierzchnik Zakonu w Polsce komandor Józef Dąbrowski odmówił akt zawierzenia Matce Bożej.

*

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Palestyny w Deir Rafat powstało w 1927 r. z inicjatywy patriarchy Jerozolimy Luigiego Barlassina. Na sklepieniu kościoła umieszczone są słowa „Pozdrowienia Anielskiego”: „Zdrowaś Mario, łaskiś pełna” wypisane w wielu językach, także po polsku. Opieka duchowa nad sanktuarium w Deir Rafat jest powierzona zakonowi Sług Maryi, których wspomagają Siostry Wniebowzięcia NMP i św. Brunona z Betlejem.

W Ziemi Świętej ostatnia niedziela października obchodzona jest, jako uroczystość Matki Bożej Królowej Palestyny.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego powstał w 1099 r. w Jerozolimie, aby troszczyć się o najświętsze miejsca chrześcijaństwa i nieść pomoc pielgrzymom. Do Polski sprowadził go w roku 1163 Jaksa z Miechowa. Członkowie Zakonu noszą białe płaszcze z czerwonym krzyżem, symbolizujące pięć ran Chrystusa. W Polsce nazywano ich Bożogrobcami lub Miechowitami – od Miechowa, gdzie znajduje się ich główna siedziba (Bazylika Grobu Bożego w Miechowie).

Głównym zadaniem Bożogrobców jest pomoc dla Ziemi Świętej i chrześcijan, którzy ją zamieszkują. Bożogrobcy z całego świata dotują budżet patriarchy łacińskiego Jerozolimy, utrzymują i prowadzą w Ziemi Świętej blisko 100 szkół podstawowych i zawodowych, do których mogą uczęszczać dzieci niezależnie od pochodzenia i wyznawanej wiary.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie liczy dziś ok. 32 tys. członków na świecie, głównie w krajach europejskich, ale również w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. W Polsce dam i kawalerów jest ponad 200.

