Abp Krajewski: jeśli nie wiesz, co robić, pytaj: co zrobiłby Jezus?

2017-10-29 11:54

xpk / Łódź / KAI

Jeśli nie wiesz, co zrobić, to pytaj się ciągle samego siebie: co zrobiłby Jezus? – mówił abp Konrad Krajewski, papieski jałmużnik, ostatniego dnia trzydniowych rekolekcji przed ingresem abp. Grzegorza Rysia.

W konferencji wygłoszonej do uczestników rekolekcji, abp Konrad Krajewski podzielił się swoim własnym doświadczeniem spotkania z potrzebującymi pomocy, do których został posłany przez i w imieniu Ojca Świętego.

- Papież chce, abyśmy działali tak jak Jezus. Miłosierdzie jest skandalem! Relacja pomiędzy Bogiem, a mną, nigdy nie jest relacją sprawiedliwości, bo nigdy bym tu przed wami nie stał. Jest relacją miłosierdzia. On chciał, wybrał i przebaczył! – mówił hierarcha.

Zwrócił on uwagę słuchaczy na to, że każdy ma być ubogi ze względu na ubóstwa samego Jezusa. "Nie ma żadnej innej motywacji. Ja mam być Jego znakiem! Ja mam w swoim życiu żyć czystą ewangelią! Gdy tak się stanie, jak obiecał Jezus, będziemy działać cuda!" – zauważył arcybiskup.

Pierwsza część spotkania została zakończona kapłańską kolektą, z której dochód będzie przeznaczony na ołtarz do kościoła p.w. św. Doroty w Mileszkach, który niedawno został zniszczony w pożarze "Bardzo serdecznie księży do tej zbiórki – naszej jałmużny – zapraszam! Każdy kapłan staje codziennie przy ołtarzu, to nasze miejsce. Niech to będzie nasz dar dla tego kościoła, który – jest szansa, że będzie odbudowany" – zachęcał zebranych abp Grzegorz Ryś.

W drugiej części wieczornego spotkania, miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z wieczorną modlitwą, kompletą. Na zakończenie abp Ryś podziękował wszystkim za wspólne trzy wieczory rekolekcyjne, a także za wspólną modlitwę i braterskie spotkania.

Zakończone rekolekcje, które odbył abp Grzegorz wraz z duchowieństwem diecezjalnymi i zakonnym były bezpośrednim przygotowaniem do ingresu tj. do uroczystego objęcia przez niego archidiecezji łódzkiej. Uroczystości te odbędą się już za tydzień – w sobotę 4 listopada o godz. 11.00 w archikatedrze łódzkiej.

