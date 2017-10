Różaniec do granic... Irlandii

2017-10-26 13:27

Fot. o. Waldemar Gonczaruk CSsR

Irlandczycy biorą do ręki różaniec, by modlić się o wiarę dla młodych pokoleń i utrzymanie w tym kraju prawnej ochrony życia poczętego. Na 26 listopada planowana jest wielka modlitwa wzdłuż wybrzeży całej wyspy, w sumie w 53 miejscach.

Organizatorzy wydarzenia nie ukrywają, że zainspirowali ich Polacy i ich różaniec do granic.

W Irlandii kontekst modlitwy jest nieco inny. Nowy liberalny rząd zapowiedział, że w przyszłym roku odbędzie się tam referendum w sprawie usunięcia z konstytucji prawnej ochrony nienarodzonych. Zbiegnie się ono w czasie z wizytą Papieża i Światowym Spotkaniem Rodzin w Dublinie.

Od kilkunastu już lat Irlandia jest też areną silnej sekularyzacji. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane statystyczne podają, że w ciągu ostatnich pięciu lat obecność katolików na wyspie zmniejszyła się z 84 do 78 proc. i to pomimo znacznego napływu katolickich migrantów, głównie z Polski. Dziś aż 12 proc. katolików na wyspie to przybysze z zewnątrz.

Drastyczną formę sekularyzacja przybiera też w polityce. Arcybiskup Dublina Diarmuid Martin zaprotestował ostatnio przeciwko eliminacji katolików z debaty publicznej. Pluralizm i demokracja nikomu nie dają prawa do wyciszania innych punktów widzenia – podkreślił abp Martin, odnosząc się do trwającej już debaty na temat aborcji. Napięta atmosfera towarzyszy też przygotowaniom do Światowego Spotkania Rodzin w sierpniu przyszłego roku. Na Kościół wywierana jest presja, by wydarzenie to było również otwarte na związki jednopłciowe.

