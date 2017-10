Jasna Góra: spotkanie Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu

2017-10-26 13:01

it / Jasna Góra / KAI

O zaangażowaniu mediów w przygotowanie do przyszłorocznego synodu biskupów o młodzieży, o tym, jak ukazać piękno i potencjał współczesnego młodego człowieka i jak uwrażliwiać odbiorców na właściwe odczytywanie medialnych przekazów, dyskutują na Jasnej Górze przedstawiciele Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

- Media są bardzo ważną drogą ewangelizacji - przypomina abp Wacław Depo. Przewodniczący Rady podkreśla, że zadaniem tego gremium jest docieranie do odbiorców, „by umieli odróżniać to co jest zagrożeniem i unieważnianiem prawdy”.

- Media nie tylko przekazują informacje, ale sterują umysłami ludzi - zauważa bp senior Adam Lepa z archidiecezji łódzkiej. Według niego, bardzo ważnym zadaniem jest zastanowienie się nad tym co zrobić, by środki społecznego przekazu były solidne i uczciwe w przekazywaniu prawdy.

Bp Lepa podkreśla, że największym zagrożeniem są dziś wszechobecne mity. - Mit to jest takie sformułowanie rzeczywistości, które zakłamuje ją. Jeśli to bierzemy pod uwagę, to dochodzimy do wniosku, że ta nowa mitologia, w której przede wszystkim uczestniczą media, bo one współbudują mity, to jest największe zagrożenie – wyjaśnia. Dodaje, że chodzi o mity odnoszące się np. do Kościoła, do człowieka, do prawdy, do Polski. Bp Tadeusz Bronakowski z Łomży przypomina, że prawdziwym zadaniem mediów nie jest nastawienie na zysk, ale służba człowiekowi. - To, co istnieje w środkach społecznego przekazu, jest dla człowieka ważne, rozpoznawalne i już tylko samo pokazanie problemu, że on istnieje, że jest wielki, powoduje refleksję wielu osób – podkreśla biskup. Jako przykład bp Bronakowski przywołuje niedawny kongres trzeźwości, dzięki któremu nagłośniony został problem nadużywania w Polsce alkoholu. - To dopiero wielu osobom odsłoniło oczy – stwierdził członek Rady.

Za papieżem Franciszkiem przedstawiciele Rady ds. Środków Społecznego Przekazu zachęcają do nie koncentrowania się na „złych wiadomościach i przedstawiania faktów w logice Dobrej Nowiny”.

- Głównym tematem obecnego spotkania Rady ds. Środków Społecznego Przekazu jest przygotowanie do przyszłorocznego synodu biskupów o młodzieży - powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik episkopatu. - Media katolickie wsłuchują się w bieżące sprawy życia Kościoła. Teraz w centrum uwagi jest młodzież przed zbliżającym się synodem - przypomina rzecznik. Podkreśla, że „chodzi o ukazanie piękna młodego człowieka, jego możliwości, chodzi także o to, żeby wykrzesać jego potencjał, odkryć jego talenty”. - Kościół ma pomagać młodym ludziom, bo to jest zadanie i misja Kościoła - dodaje.

Spotkanie członków i konsultorów Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP rozpoczęło się od Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Działalność Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II. Podstawą funkcjonowania Rady jest działalność Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, która wypracowuje, zajmuje i przedstawia stanowisko Kościoła w istotnych kwestiach dotyczących szeroko pojętych środków społecznej komunikacji, ich osiągnięć i zagrożeń.

