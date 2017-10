Abp Szal: Boga nie zastąpią banki, centra handlowe, czy miejsca rozrywki

Nie zastąpią Pana Boga żadne banki, centra handlowe, miejsca rozrywki – mówił abp Adam Szal w Gorliczynie. Metropolita przemyski w środę wieczorem przewodniczył tam Mszy św. z okazji 25-lecia poświęcenia kościoła pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Abp Adam Szal życzył parafianom, by tworzyli żywą wspólnotę. – Jest to najwspanialsza świątynia, bo najpiękniejszą świątynią jest to miejsce, w którym mieszka Pan Bóg - nasza dusza – powiedział.

Kaznodzieja zaznaczył, że trzeba się starać również o świątynię materialną. - Każda świątynia to wielkie wyzwanie. Świątynia jest wyzwaniem, aby umacniać swoją wiarę. także teraz, gdy współczesny świat zdaje się wołać, że chce ułożyć sobie życie tak jakby Pana Boga nie było. Nasza świątynia jest wołaniem, że wierzymy w to, że Pan Bóg jest, że On jest najważniejszy, że nie zastąpią Pana Boga żadne banki, centra handlowe, miejsca rozrywki, czy miejsca odpoczynku – powiedział.

Metropolita przemyski zaznaczył, że nie wolno ulec „współczesnemu faryzeizmowi”, który polega na tym, że nazywamy siebie wierzącymi, a w praktyce „tylko ciałem jesteśmy w kościele, duchem będąc gdzie indziej”.

Zachęcił, by kościół był napełniony modlitwą i by w szczerości serca odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wykorzystujemy dary, które daje nam Pan Bóg. – Jednym z nich jest nasza świątynia, kolejnym wspólnota parafialna. Czy potrafimy owocnie słuchać Słowa Bożego? Czy potrafimy owocnie i godnie korzystać z sakramentów świętych, i czy w efekcie Pan Bóg jest obecny w naszym codziennym życiu? – pytał hierarcha.

Ostatnim z pytań kaznodziei było to, czy potrafimy świadczyć o swojej wierze poprzez codzienne życie.

Kościół pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara poświęcił 25 października 1992 r. ówczesny metropolita przemyski abp Ignacy Tokarczuk. Było to wielkie wydarzenie, które zgromadziło wielkie rzesze ludzi, którzy byli spragnieni, by posiadać świątynię. Budowa trwała 15 miesięcy. Parafia powstała 22 sierpnia 1993 r.

Do jubileuszu parafia przygotowywała się przez misje parafialne i nawiedzenia przez figurę św. Michała Archanioła z góry Gargano.

