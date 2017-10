Wszystkie Anioły Małej Ani 2017

2017-10-24 20:01

Kazimierz Szałata

W niedzielę 22 października br. odbyło się w Zielonce koło Warszawy XV Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci „Wszystkie Anioły Malej Ani”.

Fot. Michał Szałata

Polub nas na Facebooku!

Doroczny „zlot aniołów” rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ks. Kazimierz Seta. Podczas homilii, sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. Kazimierz Szymczycha, nawiązał do obchodzonej tego dnia „niedzieli misyjnej” przypominając, iż każdy z nas ma do spełnienia jakąś misję. Niepełnosprawne dzieci przyjeżdżają od lat do Zielonki zachęcone misją Małej Ani, która odeszła do nieba zostawiając nam testament wypełniany dziś przez uczestnictwo w Misyjnym Apostolstwie Niepełnosprawnych Dzieci. Podczas ofiarowania, w imieniu niepełnosprawnych dzieci, deklarację przystąpienia do Misyjnego Apostolstwa przeczytała siostra Lidia z prowadzonego przez siostry samarytanki Domu Pomocy Społecznej w Niegowie. Piękną oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił stały duet muzyczny: Adam Kudełka (gitara i śpiew) oraz Alicja Stupniewska-Kowalczyk (skrzypce) a także związana od lat ze „zlotami Aniołów”, kierowana przez kapelmistrza Andrzeja Kalinowskiego, młodzieżowa orkiestra dęta z Pułtuska pod batutą Karoliny Pepłowskiej. Po mszy świętej, pani dyrektor nowo powstałej po reformie oświatowej, Szkoły Podstawowej nr. 4 w Zielonce pani Mirosława Wypchło wyraziła radość, iż może kontynuować piękną tradycję związaną z organizowaniem tych niecodziennych spotkań niepełnosprawnych dzieci. Warto zaznaczyć, że wielki wkład w organizację spotkania mają co roku wolontariusze ze szkoły, wraz swoja opiekunka Sylwią Bodjańską, którzy wspierają harcerzy z 58 Szczepu ZHR Rosa Venti” w przygotowaniu i realizacji spotkania.

Po wspólnym posiłku, któremu towarzyszył koncert orkiestry dętej uczestnicy zlotu bawili się wraz z folkową kapelą „DREWUTNIA” z Lublina. Był wspólne tańce, zabawy i konkursy z cennymi nagrodami. Konkursy, jak co roku, przygotowali przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Po części koncertowej, wszyscy uczestnicy zlotu, w towarzystwie asyście policji z WRD KSP i komisariatu w Zielonce, przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerowali ulicami miasta do parku miejskiego, gdzie czekało na nich prawdziwe harcerskie ognisko. Przed krzyżem upamiętniającym śmierć na przejściu dla pieszych druhny Ani Szałaty, harcerze zaciągnęli honorową wartę. W podniosłej atmosferze finału dorocznego spotkania, druhna Aleksandra Lewandowska przekazała na ręce przedstawicieli policji drogowej apel niepełnosprawnych dzieci do kierowców.

Na zakończenie dr Kazimierz Szałata złożył podziękowanie za udział w spotkaniu dzieciom z ośrodków z Pułtuska, Niegowa, Fiszora, Ostrówka, Łbisk, Zielonki, Wołomina, Warszawy i Otwocka. Podziękował też władzom Starostwa powiatu wołomińskiego, władzom miasta Zielonka, Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji, parafii, harcerzom, wolontariuszom a także rodzinom państwa Pietrzaków, Kryńskich Wąsików i Stafijowskich za pomoc w realizacji dorocznego święta niepełnosprawnych dzieci w Zielonce.

Reklama

Doroczne Spotkania Niepełnosprawnych dzieci „Wszystkie Anioły małej Ani” organizowane są przez działające przy Fundacji Polskiej Raoula Follereau Misyjne Apostolstwo Niepełnosprawnych Dzieci przy współpracy z władzami Starostwa powiatu wołomińskiego, Burmistrzem Zielonki, Szkołą Podstawową nr 4 w Zielonce (dawniej Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 58 Szczepem ZHR oraz Wydziałem Ruchu Drogowego KSP.

Stały patronat sprawują: Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. bp Jerzy Mazur, Biskup Warszawsko-Praski ks. abp Henryk Hoser oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Działy: Niedziela w Warszawie

Tagi: spotkanie niepełnosprawni