Abp Kupny: potrzeba większego społecznego zaangażowania ruchów katolickich

2017-10-24 19:47

lk / Warszawa / KAI

Trzeba większego społecznego zaangażowania ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce. Dobrą okazją do ich odważniejszej aktywności mogą być m.in. przyszłoroczne wybory samorządowe czy zaplanowane w skali lokalnej i ogólnopolskiej obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. - Te wspólnoty to ogromny kapitał społeczny, którego może jeszcze teraz nie doceniamy – powiedział abp Józef Kupny, delegat KEP ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

Abp Józef Kupny spotkał się we wtorek w sekretariacie Episkopatu Polski z diecezjalnymi delegatami ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich. Jest to coroczne spotkanie, na którym m.in. omawiane są lokalne inicjatywy poszczególnych podmiotów.

Zdaniem arcybiskupa, zarówno liczebność wspólnot, jak i ich członków w Polsce wzrasta. Obok już znanych i zakorzenionych w Kościele w Polsce, pojawiają się nowe wspólnoty, które u progu swojej działalności potrzebują duszpasterskiego towarzyszenia.

W trakcie spotkania delegat KEP ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich wskazał na potrzebę większego zaangażowania społecznego tych wspólnot oraz ich bardziej odważnego oddziaływania na środowiska, wśród których funkcjonują.

Abp Kupny poinformował, że na mapie Kościoła w Polsce najliczniej reprezentowane są ruchy o charakterze pobożnościowym i modlitewnym. Przyznał, że trudno jest je motywować do bardziej aktywnego działania.

Tymczasem dobrą okazją do zwiększenia aktywności ruchów katolickich mogą być zarówno zbliżające się w przyszłym roku wybory samorządowe, jak i planowane za rok – w wymiarze ogólnopolskim, ale także lokalnym – obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„To nie jest tak, że organizacją tych uroczystości i świętowaniem zajmują się władze państwowe. Także ruchy powinny zaznaczyć swoją radość z naszej niepodległości” – zaznaczył abp Kupny.

Wskazał, że dobrym punktem wyjścia do aktywniejszej refleksji nad historycznej rocznicy mogłoby być także zastanowienie się nad stanem naszego patriotyzmu dziś, o czym mówi m.in. przyjęty przez biskupów w kwietniu br. „Chrześcijański kształt patriotyzmu”.

Według arcybiskupa, w ruchach i stowarzyszeniach katolickich potrzeba bardziej upowszechniać naukę społeczną Kościoła i w świetle tej nauki formować członków tych wspólnot, ale i poprzez nich całe społeczeństwo.

„W życiu społecznym mamy ogromne problemy z myśleniem w kategoriach dobra wspólnego, solidarności, pomocniczości czy różnie rozumianych praw człowieka. Istotne jest zatem nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też formowanie w tym duchu” – powiedział KAI abp Kupny.

Wspólnoty katolickie powinny też nadal – choć czynią to bardzo aktywnie – angażować się pomoc poszkodowanym w wyniku różnych kataklizmów czy klęsk żywiołowych, jakie mają miejsce w całym kraju.

Istotną przestrzenią zaangażowania jest też stałe wsparcie osób potrzebujących. Przykładem jest duży udział członków katolickich ruchów m.in. w program „Rodzina rodzinie” Caritas Polska, polegający na stałej pomocy finansowej rodzinom syryjskim.

Ruchy katolickie muszą być ponadto obecne na współczesnych areopagach, czego przykładem jest aktywność w mediach. – Mamy w tej chwili dobrą sytuację, jest zainteresowanie [regionalnych] publicznych ośrodków telewizyjnych i radiowych. Mamy oczywiście media katolickie. Ruchy powinny się w nich prezentować – argumentował abp Kupny.

Pytany o przykłady ruchów i stowarzyszeń katolickich, które mogłyby przejawiać większą aktywność społeczną, abp Kupny wskazał m.in. Akcję Katolicką, Ruch Focolare czy wspólnoty inspirujące się charyzmatami Ducha Świętego. – One są silne, ale powinny się bardziej zdynamizować – dodał.

Jego zdaniem, wspólnoty powinny śmiało wykorzystywać „wszystkie te możliwości, jakie daje demokracja”. – W obliczu wyborów samorządowych można np. w sali przyparafialnej zebrać członków ruchów z całej parafii czy dekanatu, zaprosić kandydata i przepytać go na temat różnych wyzwań społecznych. Ruchy mają takie prawo i powinny widzieć sens takich działań – powiedział arcybiskup.

Niezależnie od przyszłych działań, na obecne funkcjonowanie katolickich ruchów i stowarzyszeń można patrzeć optymistycznie. – To jest ogromny kapitał społeczny. Może jeszcze teraz go nie doceniamy. We wcześniejszych badaniach społecznych nawet tego potencjału nie uwzględniano, z wyjątkiem harcerstwa, pomijano np. zaangażowanie dzieci i młodzieży w liturgiczną służbę ołtarza czy schole. Zapomniano o tej olbrzymiej aktywności w parafiach – stwierdził abp Kupny.

To, jak ów potencjał współczesnej młodzieży w Kościele będzie wyglądał za lat 20, zdaniem abp. Kupnego, zależy od dnia dzisiejszego. W kontekście przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie, według hierarchy potrzebne jest aktywizowanie duszpasterstw akademickich.

- Do sakramentu bierzmowania tę młodzież w Kościele mamy. Nieraz mówi się, że jest to sakrament pożegnania z Kościołem. Poza Wrocławiem, na wsiach widzę fantastyczną młodzież, która potem przenosi się na studia do miasta. Mogą albo uczestniczyć w duszpasterstwie i wtedy czują siłę wspólnoty, albo pozwolą się wchłonąć temu, co proponuje wielki świat, a nie zawsze proponuje dobrze – wyjaśnił w rozmowie z KAI abp Kupny.

„Światowe Dni Młodzieży pokazały, że młodzież jest chętna, ale trzeba jej stawiać zadania, spotykać się z nią, towarzyszyć jej” – dodał metropolita wrocławski.

