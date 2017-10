Bp Andrzej Przybylski w parafii św. Jana Pawła II w Zawierciu

2017-10-24 12:18

Paweł Kmiecik

W niedzielę 15 października odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Jana Pawła II w Zawierciu. Bp Andrzej Przybylski, który odwiedził kościół, spotkał się ze wspólnotami parafialnymi i przewodniczył Mszy św.

Fot. Paweł Kmiecik

Bp nawiązał do słów św. Jan Paweł II wypowiedzianych podczas homilii w trakcie inauguracji swojego pontyfikatu.

- „I Piotr przybył do Rzymu!” Nie powiedział: Kardynał Wojtyła przybył do Rzymu, czy nowy Papież Jan Paweł II przybył do Rzymu. Ale Piotr. Powiedział, że w nim jest Piotr, jest ta sama misja, ta same znaczenie, to samo znaczenie w Kościele, które nadał sam Zbawiciel pierwszemu Papieżowi – Apostołowi Piotrowi – mówił bp Andrzej Przybylski w homilii.

W trakcie ostatniego roku wizerunek i relikwie św. Jana Pawła II peregrynowały po domach parafii.

- To znak tego, że Piotr jest wśród nas, że Piotr przybywa do Zawiercia, że chce być w tym miejscu, które wznosicie, a które nazywa się parafią pw. św. Jana Pawła II. Cieszmy się tym, że Piotr jest w Zawierciu. Nikomu innemu, ale Piotrowi Jezus powiedział: Tobie dam klucze. Jeśli trzeba otworzyć drzwi Chrystusowi, to trzeba do tego kluczy. Klucze to jest Piotrowa władza – mówił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Na zakończenie uroczystości odbyła się modlitwa Litanią do św. Jana Pawła II (deszcz pokrzyżował zamiar procesji wokół kościoła). Eucharystię uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Gieble (powiat zawierciański).

Historia parafii sięga 2006 roku, w którym dnia 23 czerwca erygował ją ówczesny metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak jako wotum miasta Zawiercia i archidiecezji częstochowskiej za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. We wrześniu zostały zalane fundamenty pod tymczasową kaplicę, a 1 października 2006 r. po ukończeniu jej budowy odprawiona została pierwsza Msza św. Tydzień później jeszcze przed poświęceniem doszło do kradzieży, dewastacji i podpalenia kaplicy przez nieznanych sprawców. W 2010 roku poświęcono plac pod budowę nowego kościoła, a rok później rozpoczęły się pracy przy jego fundamentach.

– 7 rok budujemy kościół, w którym się znajdujemy. Jest on w stanie surowym, zamkniętym. Pierwszy odpust parafialny obchodziliśmy w surowym budynku kościoła – wspomina ks. Grzegorz Cyparski, proboszcz parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Zawierciu.

