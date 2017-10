Ubi Caritas dla wolontariuszki „Samarytanina”

Alina Filipkowska z Legnicy podczas uroczystej Galii w Warszawie odebrała nagrodę Ubi Caritas. Nagrodę dobroczynności dla wolontariuszki z „Samarytanina” placówki prowadzonej przez legnicką Caritas p. Alina odebrała w kategorii „Świadectwo”, za wrażliwość na potrzeby osób ubogich.

Alina Filipkowska, od 8 lat jest wolontariuszką w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym „Samarytanin” w Legnicy. Na co dzień odwiedza pacjentów, z którymi rozmawia, czyta książki a przede wszystkim potrafi ich wysłuchać. Jak mówią pacjenci, jest dla nich niezbędnym towarzyszem czasami nawet do wypicia porannej wspólnej kawy. Personelu jest mało, nie zawsze dysponuje czasem, żeby posiedzieć przy łóżku chorego, chociażby nawet w milczeniu. A wolontariusz ma zawsze czas dla pacjenta. I tak jest z panią Aliną.

- Bycie tutaj, z tymi osobami to lekarstwo dla mnie – mówi nagrodzona wolontariuszka. - Takie wewnętrzne szczęście, za które codziennie dziękuję Bogu. Dziękuję, ze mimo mojego wieku starcza mi jeszcze sił. Staram się nie przeszkadzać tylko pomagać. Być na każde wezwanie pacjenta. I cieszy mnie to, bo jakby nikt ode mnie nic nie chciał to czułabym się niepotrzebna. Po co bym wtedy tutaj była - dodaje p. Alina.

- Chciałabym, przez tą moją nagrodę zmobilizować i zachęcić inne osoby, aby chciały zostać wolontariuszami w takiej placówce jak nasza. Są tutaj naprawdę potrzebni. Początkującym wolontariuszom zawsze powtarzam, że nie ważne ile ktoś zrobi i co zrobi. Ważne żeby to było zrobione sercem. Jeśli zrobi to sercem to pacjenci się cieszą i ta osoba też odczuwa radość wewnętrzną.

- Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że nasza wolontariuszka została wyróżniona nagrodą, o której mówi się że to Noble Dobroczynności – mówi ks. Artur Trela, dyrektor ośrodka Samarytanin Caritas Diecezji Legnickiej. - Jest to docenienie jej wieloletniej pracy w naszym ośrodku, a z drugiej strony, wielka też zachęta do tego, by pomimo wieku i swoich trudności, jednak wychodzić do innych i im pomagać. W naszym ośrodku potrzebujemy wolontariuszy, którzy będą wspierać naszych podopiecznych i personel, tak abyśmy stanowili wspólnotę, która będzie dla dobra innych czyniła jak najwięcej. Dlatego też zwracam się z apelem do osób, które mają czas, chęci i ochotę, aby zaangażowały się w taką działalność, a tą inspiracją niech będzie posługa p. Aliny Filipkowskiej – mówi ks. Trela.

Warto dodać, że nagrody dobroczynności Caritas Polska przyznała już po raz 15. W tym roku Caritas Diecezjalne w kategoriach: Świadectwo, Współpraca i Darczyńca, nominowały 42 osoby i firmy, wyróżniające się ofiarnością i wrażliwością na potrzeby osób ubogich.

