Różaniec – ważna rzecz

2017-10-24 08:42

Maria Gajek

Październik - miesiąc modlitwy różańcowej. Do kościoła św. Stanisława Kostki w Zawierciu wchodzą dzieci, dumnie potrząsając trzymanymi w rączkach różańcami.

Niektóre z dzieci przyniosły prace plastyczne, bo ogłoszono konkurs tematyczny - Matka Boża Różańcowa w objawieniach. Każde dziecko ma nadzieję, że to właśnie jego praca zdobędzie nagrodę…ale to przecież nie jest najważniejsze. Młodzi wiedzą ,że najważniejsza jest modlitwa odmówiona w intencji nawrócenia grzeszników i za losy całego świata...bo o to prosiła Maryja.

Czy dzieci mogą rozumieć modlitwę medytacyjną jaką niewątpliwie jest różaniec? Czy jest w ogóle sens, by przychodziły na to nabożeństwo? Czy w medialnym świecie nie jest to przestarzałe, niepotrzebne?

Chcąc poznać odpowiedzi na te pytania poproszono grupę czwartoklasistów o pisemną wypowiedź na ten temat. Wnioski były zadziwiające.

Dzieci uważają , że modlitwa ta uczy myślenia „nie tylko o sobie". Powoduje oderwanie się od codzienności i zwrócenie uwagi na swoje postępowanie, wzbudzając równocześnie pragnienie bycia dobrym i posłusznym Bogu. Wielu pytanych twierdziło, że różaniec przyzwyczaja człowieka do obecności w życiu trudności i cierpień, ale jednocześnie wskazuje na nadzieję spotkania radości ,sukcesów i nagrody za każde wyświadczone dobro.

Wszyscy widzieli w tej modlitwie ratunek w trudnych chwilach i możliwość wyproszenia pomocy dla zmarłych. Różaniec uczy nas- twierdzili uczniowie- potrzeby indywidualnej i zbiorowej modlitwy o pokój, szacunek do innych ludzi oraz życia w przyjaźni z Bogiem. Ciekawy jest fakt , że wśród wypowiadających się nie było żadnego dziecka, które nie umiałoby udzielić choćby prostej odpowiedzi na postawione pytania.

Czyż Pan Jezus nie stawia dorosłym w sprawach wiary właśnie dziecka za wzór? „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci nie wejdziecie do królestwa niebieskiego…” (Mt 18,1-5) Rozważając kwestię wychowania młodego człowieka a szczególnie kształtowania postaw i wartości można podpowiedzieć rodzicom , iż wspólne odmawianie różańca przynosi niezwykłe rezultaty w późniejszym życiu dziecka.

Przypomina – już nawet jako dorosłemu, gdzie należy szukać siły, pomocy i jak ufać Bogu. Oparcie w modlitwie różańcowej pomoże uchronić się przed uzależnieniami i rozpaczą. Reasumujac powyższe argumenty, warto przyjąć właśnie we współczesnym świecie, zaproszenie Matki Bożej do modlitwy różańcowej .

