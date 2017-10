Marszałek Senatu: Europa potrzebuje powrotu do wartości

2017-10-23 17:05

pgo / Warszawa / KAI

Tylko powrót do wartości, którymi kierowali się założyciele Unii Europejskiej może wyprowadzić nas na równą drogę. Dlaczego się z nimi walczy? Dlaczego walczy się z krzyżem? - pytał marszałek Senatu Stanisław Karczewski, rozpoczynając V Sesję Kongresu "Europa Christi", która odbyła się dziś w Senacie RP. Wśród prelegentów głos zabrali kard. Robert Sarah, ks. prof. Ivica Žižić, ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, ministrowie: środowiska - prof. Jan Szyszko, rolnictwa - Krzysztof Jurgiel oraz wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

Fot. wpolityce.pl

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski

Jak podkreślił marszałek Stanisław Karczewski, Europa powraca do korzeni, które zostały odcięte przez rewolucje: najpierw francuską, a potem bolszewicką. - Powrót do tych korzeni jest bardzo ważny. Jeden z polityków mówił, że swoją wiarę zostawia w szatni. My musimy ze swoja wiarą podejmować decyzje również tu, w parlamencie. Nie możemy się tego wypierać - podkreślił marszałek Senatu.

Karczewski zauważył, że Europa stoi przed poważnymi wyzwaniami. - Tylko powrót do wartości, którymi kierowali się założyciele Unii Europejskiej może wyprowadzić nas na równą drogę. Dlaczego się z nimi walczy? Dlaczego walczy się z krzyżem? - pytał marszałek. Dodał, że przyszłość Europy polega w dużej mierze na powrocie do rodziny i jej wzmocnienia. - Chcemy budować rodzinę, która będzie miała szacunek do pokoleń, rodzinę - związek kobiety i mężczyzny - która dba o swoje dzieci - mówił Karczewski.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel stwierdził z kolei, że Europa osiągnęła niebywały postęp cywilizacyjny, gdyż była zbudowana na wartościach chrześcijańskich. - Naszym przodkom towarzyszyło głębokie poszukiwanie prawdy, dobra i piękna - dodał Jurgiel.

Jego zdaniem, Polacy są wierni swoim korzeniom. - Tę wiarę zachowali rolnicy. To o nich mówił Jan Paweł II w Niepokalanowie w 1983 r. i w Tarnowie w 1987 r. - podkreślił minister. Papież wskazywał wówczas, że należy wiedzieć, czym jest rolnictwo, pasterstwo, ziemia uprawna. Bóg zaś wybrał miejsce i czas. Tym miejscem jest ziemia, a pierwszymi słuchaczami Jezusa byli rybacy. - W Nowym Testamencie znajdziemy szereg przypowieści odwołujących się do ziemi i rolnictwa - argumentował minister.

- Rolnictwo było, jest i pozostanie blisko wartości chrześcijańskich, ponieważ jest to realizacja Boskiego wezwania "czyńcie sobie ziemie poddaną". Uprawa ziemi i rozumne dysponowanie dobrami przyrodniczymi są pochwalą stworzenia i przypominają o miejscu człowieka - podkreślił min. Jurgiel. Jak dodał, rolnik kontynuuje dzieło Stwórcy.

Według ministra rolnictwa, ludzie uprawiający ziemię są ostoją chrześcijaństwa. - W dzisiejszym świecie polska wieś jest ostoją normalności i ładu. Europa potrzebuje teraz pracowitości, rzetelności, szacunku do rodziny i życia w zgodzie z naturą, kultywowania tradycji i odwagi do obrony swojej tożsamości, a ruch Europa Christi to źródło inspiracji - mówił minister. Wyraził również ufność, że wiarą i wytrwałą praca uda się przemienić oblicze Europy, a Polska może być, tak jak dawnej, przedmurzem chrześcijaństwa.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk podkreślił, że rodzina jest podstawą polityki całego państwa, nie tylko polityki społecznej. - Szanujemy jej wolność i godność - mówił. Przypomniał, że Konstytucja RP chroni polskie rodziny. - Znajdziemy w niej zapis o instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Rodzina natomiast znajduje się pod ochroną państwa - zaznaczył.

Marczuk zwrócił uwagę na cztery elementy polityki rodzinnej: zwiększenie wydatków w tym obszarze z uwzględnieniem sztandarowego programu 500+, politykę usługową wobec rodzin, uwzględnienie wartości edukacji oraz rynek pracy. Polityka państwa powinna być usługowa wobec rodzin.

Minister środowiska Jan Szyszko zwrócił uwagę, że człowiek jest władcą, gdy to Bóg dał mu dobra, żeby je odpowiednio użytkował. - Polacy, w tym miejscu Europy, są wzorem do naśladowania w tym zakresie - dodał.

"Jeżeli człowiek nie czyni sobie ziemi poddaną, to spotyka świat, o którym mówił papież Franciszek w encyklice 'Laudato si': człowiek i ziemia płacze - podkreślił min. Szyszko. Wyraził też opinię, że encyklika jest świetnym dokumentem, który mówi: "dość z biurokracją, należy edukować społeczeństwo".

- Polska jest oskarżana o to, że jest ciemnogrodem, który nie potrafi użytkować zasobów przyrodniczych, a jest zupełnie odwrotnie - powiedział minister środowiska. - Naszą misją jest pokazywanie Polski jako kraju wzorcowego dla koncepcji zrównoważonego rozwoju - zakończył Jan Szyszko.

Międzynarodowy kongres ruchu „Europa Christi” pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” trwa od piątku 19 października. Kolejne sesje kongresu odbyły się w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Wśród gości znalazło się ponad 40 wybitnych osobistości z Polski i Europy, m.in. kard. Stanisław Dziwisz, kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów czy abp Kyrillos Kamal William Samaan z Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego w Egipcie.

Na zakończenie kongresu ma zostać przyjęty przez jego uczestników apel - zgłoszony przez kard. Stanisława Dziwisza - o włączenie św. Jana Pawła II do grona patronów Europy.

Inicjatywa zwołania kongresu powstała z inspiracji ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

