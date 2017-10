Ks. Kamil misjonarzem w Peru

2017-10-23 10:19

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Białej Szlacheckiej został uroczyście posłany na misje do Peru ks. Kamil Tokarz. Krzyż misyjny wręczył nowemu misjonarzowi bp Andrzej Przybylski. Posłanie i pożegnanie ks. Kamila odbyło się w Niedzielę Misyjną przypadającą w tym roku 22 października.

Mszę św. poprzedził różaniec, który prowadził ks. Jacek Gancarek – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Częstochowskiej. W rozważaniach ks. Gancarek przypomniał problemy krajów misyjnych: brak żywności i wody, opieki medycznej i edukacji, dramatyczną sytuację dzieci zmuszanych do ciężkiej pracy i sprzedawanych za grosze. Podkreślił, że rola misjonarzy nie ogranicza się tylko do niesienia Słowa Bożego, konieczne jest również organizowanie pomocy charytatywnej. Każdy z nas może i powinien wspierać misjonarzy modlitwą i ofiarą materialną.

– Posyłamy ks. Kamila w dalekie strony, ale do ludzi tej samej wiary, łączących się z nami tym samym chrztem, do ludzi, którzy potrzebują Ewangelii – powiedział bp. Andrzej Przybylski, prosząc, by nasza modlitwa stale towarzyszyła ks. Kamilowi i abyśmy pozostawali z nim w duchowej łączności.

W kazaniu bp. Przybylski przypomniał postać szczególnego misjonarza św. Jana Pawła II, który 22 października 1978 r. zainaugurował swój pontyfikat. Był misjonarzem całego świata, pielgrzymował w najdalsze zakątki ziemi, by głosić Ewangelię. – Św. Jan Paweł II będzie dobrym przewodnikiem i opiekunem dla nowego misjonarza ks. Kamila – podkreślił Biskup. Przypomniał, że programowa homilia Jana Pawła II, wygłoszona w dniu inauguracji i pamiętne słowa: „Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” były wielkim wołaniem i błaganiem adresowanym do każdego człowieka na ziemi. W tych słowach Papież przypomniał, że najważniejsza misja, jaką mamy do wykonania, to otworzyć własne serce i otwierać serca innych na łaskę i Ewangelię Jezusa Chrystusa. – Dlatego mówimy ks. Kamilowi: „Nie bój się” – bo idziesz otwierać ludzkie serca dla Jezusa. Jeżeli to robisz dla Jezusa wystarczy ci jego łaski i jego mocy. Nie będziesz sam – kontynuował bp Przybylski.

Zwrócił uwagę, że idąc za Jezusem trzeba zostawić dotychczasową stabilizację i pójść w nieznane, tak jak zrobił Jan Paweł II przyjmując wybór kardynałów. –Niech cię Jezus prowadzi, niech każdemu twojemu słowu da przemieniająca i uzdrawiająca moc. Pamiętaj, że nie idziesz, sam idziesz z Jezusem – podkreślił bp Przybylski. Wręczenie ks. Kamilowi krzyża misyjnego poprzedziła modlitwa kapłanów o Boże błogosławieństwo i moc na czas misji w Peru.

Biała Szlachecka k. Pajęczna to rodzinna parafia ks. Kamila. W uroczystości posłania uczestniczyli jego najbliżsi – mama, rodzeństwo, rodzina, a także kapłani – koledzy kursowi i księża z dekanatu. Bp Andrzej Przybylski w serdecznych słowach podziękował mamie ks. Kamila, za wychowanie kapłana i misjonarza. Ks. Kamila pożegnała uroczyście również parafialna społeczność, życząc mu darów Ducha Świętego, zaufania Opatrzności i Bożego prowadzenia w dalekim kraju.

