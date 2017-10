Ks. prof. Chrostowski: Europa ciągle jest chrześcijańska

2017-10-22 16:55

mip / Warszawa / KAI

Europa ciągle jest chrześcijańska i będzie chrześcijańska – podkreślił ks. prof. Waldemar Chrostowski podczas trzeciej sesji Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”, która w niedzielę odbywa się na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy sesji zastanawiali się nad tematem: „Pamięć i tożsamość. ‘Europa Christi’ w chrześcijańskiej czy już post chrześcijańskiej Europie”.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Ks. prof. Chrostowski podczas sesji Kongresu Ruchu "Europa Christi"

W referacie „Trzeba zaczynać od Chrystusa” wybitny biblista i teolog ks. prof. Waldemar Chrostowski podkreślił, że głoszona przez środowiska niechrześcijańskie wizja zbliżającego się kresu chrześcijańskiej Europy, jest mocno przesadzona. – Europa ciągle jest chrześcijańska i będzie chrześcijańska. O Europie post chrześcijańskiej mówią Ci, którzy zerwali ze swoją tożsamością, odeszli od zobowiązań chrztu świętego i szukają sposobów na uspokojenie sumienia – powiedział duchowny.

Teolog zwrócił uwagę na szereg działań przeciwników Kościoła i wary, które powodują oderwanie społeczeństwa od wartości chrześcijańskich. Wśród nich wymienił m.in. postępujący w społeczeństwie europejskim relatywizm moralny, który przejawia się wybiórczością w stosowaniu dekalogu, a także atomizację społeczeństwa. – Dokonuje się oderwanie człowieka od rodziny, tradycji i Ojczyzny po to, by uczynić go posłusznym narzędziem ideologii - powiedział.

Duchowny przypomniał przestrogę św. Jana Pawła II, który zwracał uwagę na niebezpieczne zjawisko upartyjniania religii i Kościoła. – To upartyjnianie widoczne jest w życiu społecznym i politycznym, ale w Polskich warunkach przenosi się również do Kościoła. Również Kościół bywa dzielony na rożne stronnictwa i partie – wskazał ks. prof. Chrostowski. Jego zdaniem Kościół, który pozwala się zinstrumentalizować, przeciwstawia się właściwej realizacji profetycznej misji Kościoła.

Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zwrócił również uwagę, że coraz częściej dostrzec można zjawisko pogardy wobec aksjologii. – Odrzucenie tradycyjnych wartości i zobowiązań wobec rodziny, narodu, państwa i społeczeństwa tworzy zbiorowisko ludzi podatnych na sterowanie – przekonywał ks. prof. Chrostowski. Wskazał, że w taki sposób działają media, zwłaszcza telewizja i internet.

W niedzielnej sesji kongresu udział wziął prefekt kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah. W spotkaniu uczestniczyli również kierownik Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Marek Chmielewski oraz senator RP Czesław Ryszka.

Ks prof. Chmielewski wygłosił referat „Europa jako ‘rzeczywistość duchowa’ według Jana Pawła II", natomiast senator RP Czesław Ryszka przyjrzał się Europie, jako wspólnemu domowi rodzinnemu.

Podczas kongresowej sesji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odczytano listy, które do organizatorów kongresu skierował prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Prezydent Polski Andrzej Duda wskazał, że Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” podejmuje najważniejsze kwestie, składające się na rzeczywistość społeczną. – Podejmowany przez Państwa namysł nad głównymi wartościami, które ukształtowały tożsamość Europy uważam za nieodzowny. Mimo wielu palących problemów, uważam, że stale należy powracać do zagadnień meta politycznych i filozoficznych, ponieważ jasno wyartykułowana i przekonywająco uargumentowana idea często wyzwala w ludziach wielką energię, motywuje do działania i przezwycięża trudności – napisał Andrzej Duda do organizatorów kongresu.

Z kolei przewodniczący KEP wyraził nadzieję, by czas obrad zaowocował pogłębieniem refleksji nad chrześcijańskimi korzeniami Polski i Europy. Hierarcha stwierdził, że współcześnie bardzo potrzeba odkryć istotne imperatywy moralne, stosując je w konkretnych realiach społecznych.

Międzynarodowy kongres ruchu „Europa Christi” pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” trwa do poniedziałku, 23 października. Spotkania kongresowe odbywają się również w Łodzi oraz Warszawie, a wśród gości znalazło się ponad 40 wybitnych osobistości z Polski i Europy, m.in. kard. Stanisław Dziwisz, kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów czy abp Kyrillos Kamal William Samaan z Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego w Egipcie.

Na zakończenie kongresu przyjęty ma być przez jego uczestników apel zgłoszony dziś przez kard. Dziwisza - o włączenie św. Jana Pawła II do grona patronów Europy.

Inicjatywa powstała z inspiracji ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

