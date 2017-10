Jedynym programem Jana Pawła II była Ewangelia

2017-10-22 15:28

md / Kraków / KAI

Jan Paweł II nie głosił siebie. Nie głosił żadnej filozofii czy ideologii. Jego jedynym programem była Ewangelia, centrum której stanowi Syn Boży, Jezus Chrystus – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. odpustowej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Długoletni sekretarz papieża Polaka podkreślał, że żyje on w Kościele nowym życiem.

Fot. Arturo Mari / Biały Kruk

Św. Jan Paweł II – największy z rodu Polaków

Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II w poświęconym mu sanktuarium na Białych Morzach w Krakowie obchodzone jest w randze uroczystości. We wstępie do Mszy św. kard. Stanisław Dziwisz podkreślał, że historia pontyfikatu Jana Pawła II nie zakończyła się z chwilą jego śmierci. „Jest on na inny, może jeszcze głębszy sposób obecny w życiu dzisiejszego Kościoła” – ocenił hierarcha.

„Jan Paweł II był wybitnym apostołem” – mówił w homilii osobisty sekretarz świętego papieża. Wspominał, że Ojciec Święty zdawał sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znajdował się świat podczas jego pontyfikatu. „Dostrzegał ruiny świata XX wieku, w którym do głosu doszły totalitarne ideologie. Sam doświadczył, czym był bezbożny i nieludzki system komunistyczny, panujący w wielu krajach świata” – przekonywał kaznodzieja, dodając, że papież był świadom wojen, nędzy i cierpienia milionów ludzi i zdawał sobie sprawę z postępującej sekularyzacji, która pozbawia mieszkańców ziemi najgłębszej nadziei. „Dlatego Jan Paweł II wyruszał na drogi świata, by z żywym słowem Bożym dotrzeć osobiście i umacniać braci w wierze. Inspirował również Kościół ważnymi dokumentami pontyfikatu, jak encykliki, adhortacje i listy apostolskie, niezliczone katechezy, homilie i przemówienia. W ten sposób słowo Boże docierało do wspólnoty Kościoła i niespokojnego świata” – stwierdził kardynał.

Hierarcha podkreślał także, że Jan Paweł II nie głosił siebie. „Nie głosił żadnej filozofii czy ideologii. Jego jedynym programem była Ewangelia – Dobra Nowina, centrum której stanowi Syn Boży, Jezus Chrystus” – zaznaczył.

Jego zdaniem, życie i powołanie, służba i świętość Jana Pawła II przemawiają do ludzkiej wyobraźni i budzą podziw. Dodał jednak, że nie na tym powinna się kończyć fascynacja jego postacią, bo święci są dani jako wzorzec odczytywania osobistej drogi w Kościele. „Od każdej i każdego z nas zależy wizerunek wspólnoty Kościoła posłanego do współczesnego świata” – podkreślił kard. Dziwisz.

Krakowski arcybiskup senior mówił także o tym, że św. Jan Paweł II stawał wobec rozlicznych problemów, jakie przeżywał Kościół podczas jego pontyfikatu, nie ignorował ich, ale stawiał im odważnie czoło, „zwołując synody biskupów, opracowując fundamentalne dokumenty regulujące zasady życia Kościoła, rozmawiając z wieloma współpracownikami oraz ludźmi odpowiedzialnymi za sprawy i problemy naszego świata”.

Zdaniem kard. Dziwisza, po śmierci Jan Paweł II „zaczął żyć nowym życiem w Kościele”, inspirującym się jego świętością, jego nauczaniem, jego stylem służby Bogu i człowiekowi. Przykładem jest Sanktuarium wzniesione ku jego czci w Krakowie oraz ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży, które są „owocem zasiewu Jana Pawła II”.

Na koniec kard. Dziwisz zapewnił, że w Janie Pawle II mamy „bliskiego, przyjaznego i skutecznego orędownika”. „Niech on nas w dalszym ciągu inspiruje do kroczenia drogami wiary i nadziei, drogami miłości i służby” – podsumował.

