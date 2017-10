IV Dzień Pulmonologiczny w Częstochowie

2017-10-21 21:42

AKW

IV Dzień Pulmonologiczny w Częstochowie - konferencja naukowo-szkoleniowa, która 21 października odbyła się w częstochowskiej Filharmonii, była poświęcona współczesnym zagrożeniom w dziedzinie chorób płuc: rakowi płuc, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Fot. AKW

– To choroby cywilizacyjne XXI wieku, które stanowią olbrzymi problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny – powiedział otwierając konferencję dr. n. med. Włodzimierz Mierzwa, ordynator Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Dr Mierzwa przywitał i przedstawił wykładowców, którymi byli profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Władysław Pierzchała, prof. Jerzy Kozielski, prof. Adam Barczyk, prof. Dariusz Ziora, prof. Ewa Nawalany-Kozielska oraz reprezentujący firmę Glaxo lek. med. Robert Dewor.

W imieniu Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego wykładowców i uczestników powitała dr n. med. Wanda Terlecka. Przypomniała, że w tym roku trwają dwa ważne dla środowiska częstochowskiego jubileusze. Są to ustanowione przez Senat RP: Rok 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej oraz Rok dr. Władysława Biegańskiego. Częstochowscy lekarz uczcili dr. Biegańskiego m.in. wystawą przypominająca jego życie i dzieło, międzynarodową konferencją naukową, wznowieniem wydanych po raz pierwszy w 1899 r. jego „Myśli i aforyzmów o etyce lekarskiej” oraz odnowieniem grobowca na cmentarzu Kule w Częstochowie. Przypominanie postaci dr Biegańskiego jest ważne i potrzebne ponieważ ten „skromy lekarz z Częstochowy swoją postawą i dorobkiem może przemawiać do wszystkich pokoleń lekarzy – zaznaczyła dr Terlecka.

Fot. AKW

W wypowiedzi dla „Niedzieli” dr Terlecka podkreśliła, że adresowana do lekarzy konferencja pozwala im zapoznać się z najnowszą wiedzą w tej dziedzinie. Również ważna jest jednak profilaktyka. – Trzeba sobie zdawać sprawę, że działania profilaktycznie, by były skuteczne, powinny się odnosić przede wszystkim do ograniczenia szkodliwości. Każdy może likwidować czynniki, o których wiadomo, że szkodzą zdrowiu. Tak się składa, że w najczęstszych chorobach układu oddechowego, jakimi są obecnie rak płuca i POCHOP największą rolę chorobotwórczą, udowodnioną licznymi badaniami naukowymi, odgrywa czynnik, który nie jest potrzebny do życia, a który ludzie dobrowolnie stosują – palenie papierosów. Ten czynnik jest bez żadnej wątpliwości przyczyną zachorowań na te nieuleczalne choroby. Wniosek oczywisty. Nie palić, nie zaczynać palenia, a kto pali powinien szybko rozstać się z nałogiem. Jest to silne uzależnienie, tak samo silne jak uzależnienie od narkotyków czy alkoholu i palacze, muszą sobie z tego zdawać sprawę. Najlepiej nie zaczynać palić. Ważna jest rola wychowawcza rodziców, nauczycieli, lekarzy, pracowników służby zdrowia, kapłanów. Wszyscy, którzy mają wpływ na ludzi młodych, powinni ich przekonywać z jak wielkimi niebezpieczeństwami wiążę się ten nałóg.

Organizatorami IV Dnia Pulmonologicznego byli: Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie i Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie. Honorowy patronat naukowy objął Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Komitetowi naukowemu przewodniczył prof. Władysław Pierzchała, a organizacyjnemu dr n. med. Włodzimierz Mierzwa. Redakcja „Niedzieli” była patronem medialnym.

