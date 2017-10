Ełk: I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej

Stacją Dorosłych zakończył w sobotę się I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. "Wszyscy jesteśmy zobowiązani do głoszenia Ewangelii, niesienia Chrystusa innym i do wspomagania poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień, ofiary materialne tych, którzy są zaangażowani w misji ad gentes" - mówił do uczestników biskup ełcki Jerzy Mazur.

Uczestnicy diecezjalnego Kongresu Misyjnego zgromadzili się na wspólnej Mszy św., w kościele św. Rafała Kalinowskiego w Ełku, której przewodniczył Biskup Ełcki. W homilii biskup skoncentrował uwagę zgromadzonych na pytaniu: czy misje są potrzebne dzisiaj? Szukając odpowiedzi na te pytania bp Mazur przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że 'misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam'. - Również papież Benedykt XVI przypominał nam, że misje są sprawą miłości. Natomiast papież Franciszek w swojej adhortacji Evangelii Gaudium zachęca 'nie pozwólmy się okradać z misyjnego entuzjazmu. nie pozwólmy się okraść z radości ewangelizacji' – wskazał hierarcha.

Biskup ełcki podkreślił, że wszyscy ochrzczeni są odpowiedzialni za wypełnianie misyjnego nakazu: „Idźcie i głoście”. „Wszyscy jesteśmy zobowiązani do głoszenia Ewangelii, niesienia Chrystusa innym i do wspomagania poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień, ofiary materialne tych, którzy są zaangażowani w misji ad gentes. Za św. Pawłem winniśmy powtarzać: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku – apelował biskup.

Po Eucharystii uczestnicy manifestując Kościół w drodze, odmawiając modlitwę różańcową, przeszli do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dalszą część spotkań kongresowych. Jak to już wielokrotnie w duchu misyjnym było podkreślane, że świadectwa najbardziej przemawiają, dlatego też zarówno tematy konferencji jak i zorganizowane telemosty, były spotkaniami z misjonarzami.

Ks. dr Marek Bednarski na przykładzie misji św. Pawła – misjonarza narodów, zachęcając do podejmowania trudu misyjnego, zauważył, że wielkie dzieła domagają się cierpliwości, czasu. „Bywa, że owoce pracy misyjnej będą widoczne po latach, ale jak sam Apostoł zauważył: „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii”- mówił prelegent.

Kolejny prelegent, o. dr Kazimierz Szymczycha SVD zwrócił uwagę na cechy jakie powinien w sobie wypracować misjonarz, czyli też każdy z nas: pokora, umiejętność słuchania oraz ofiarność. „Nikt z wierzących w Chrystusa od problematyki misyjnej nie może uciec, bo misje są dziełem Boga. Wiara nasza jest darem darmo nam danym. Przez chrzest św. należymy do Kościoła, który z natury jest misyjny, a więc tę wiarę musimy rozszerzać również i na innych” – mówił misjonarz.

Nie zabrakło również praktycznych rozwiązań, w jaki sposób być misjonarzem dzisiaj w swoich rodzinach, miejscach pracy, czy parafiach. O tym w jaki sposób animować misyjnie i podejmować dzieła misyjne mówił ks. dr hab. Franciszek Jabłoński oraz ks. dr Maciej Będziński. Rodzina jest miejscem wychowania misyjnego, które może czerpać z wielu źródeł misyjnych. Natomiast ks. lic. Andrzej Danilewicz SVD przypomniał, że także na terenie diecezji ełckiej są zgromadzenia zakonne, z którymi świeccy mogą podejmować wspólne działania na rzecz misji.

O działalności Dzieła Pomocy Ad Gentes i MIVA Polska oraz zaangażowaniu diecezji ełckiej w projekty misyjne opowiadali dyrektorzy tych dzieł: ks. dr Zbigniew Sobolewski oraz ks. lic. Jerzy Kraśnicki.

Połączenie z misjonarzami z Ekwadoru, Papui Nowej Gwinei, Togo, było niezwykłym przeżyciem. Zwłaszcza, że wśród uczestników kongresu była mama ks. Pawła Zajko, z którym utworzono Telemost. Misjonarze oczekiwali na połączenie wraz z grupą wiernych. Wspólnie z uczestnikami Kongresu modlili się na różańcu. Jak zauważyła jedna z uczestniczek: „modlitwa jest pięknym językiem Kościoła. Oni odmawiają różaniec w swoim języku, my w swoim, a Pan Bóg to wszystko rozumie. Jednoczy nas Chrystus”.

Biskup Ełcki na zakończenie podziękował wszystkim misjonarzom i misjonarkom za wiarę, miłość, entuzjazm, zapał misyjny w głoszeniu Ewangelii aż po krańce ziemi.

Kongres rozpoczęła w czerwcu Stacja Dziecięca, na którą przybyło parę tysięcy dzieci z całej diecezji. Kolejnym etapem przeżywania Kongresu Misyjnego było zaangażowanie młodych diecezjach w Stację Młodzieżową. Tym razem w duchu misyjnym zgromadzili się dorośli, przedstawiciele różnych wspólnot, ruchów kościelnych, stowarzyszeń ze wszystkich parafii diecezji ełckiej, a także zaproszeni goście. Hasłem I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej były słowa Jezusa: „Idźcie i głoście”.

