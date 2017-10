Jasna Góra: Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań

2017-10-21 11:28

it / Jasna Góra / KAI

Pod hasłem „Troska wspólnot życia konsekrowanego i kapłanów o powołania” na Jasnej Górze rozpoczęła się Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań. W ciągu dwóch dni ok. stu osób odpowiedzialnych za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym podsumowuje wymiar powołaniowy przygotowań do synodu nt. młodzieży oraz zapoznaje się z nowym dokumentem o podstawowej formacji kapłańskiej „Ratio Fundamentalis”.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Jak podkreśla bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. powołań, głównym celem kongregacji jest wspólna modlitwa i wymiana doświadczeń. - W tym roku chcemy szczególnie zastanowić się nad tym, co my, w swoich wspólnotach, w których żyjemy, kapłańskich czy zakonnych, wśród naszych najbliższych, możemy zrobić, by zaprosić młodych do podjęcia drogi powołania – powiedział bp Solarczyk.

Duchowny podkreślił, że to „niezwykle ważne, by zacząć od siebie”. Jego zdaniem młodzi nie tyle potrzebują np. tzw. akcji powołaniowych, ile pragną obecności i świadectwa. - Dlatego obecności z młodzieżą nie można sprowadzać do lekcji religii, ale konieczne jest bycie z nią w różnych sytuacjach ich życia - podkreśla biskup.

Bp Solarczyk powiedział o swoim powołaniu, które zrodziło się poprzez spotkanie z księżmi, którzy swoim przykładem pokazywali zakochanie w Chrystusie i Kościele i byli gotowi na podejmowanie wielu czasem trudnych wyzwań. - Jedyną odpowiedzią na to jak przysłużyć się dziełu odczytywania powołania przez młodych ludzi jest nasze świadectwo – podkreślił.

Wśród zaproszonych na Jasną Górę gości jesiennej sesji Kongregacji znalazła się Patrycja Hurlak, aktorka, producentka, autorka książek „Nawrócona wiedźma” i „Zakochani są wśród nas”, która od dziecka była uwikłana w okultyzm. Ta druga pozycja książkowa opowiada właśnie o pięknie powołania. Autorka zebrała w niej rozmowy z niezwykłymi ludźmi, którzy łamią wszystkie stereotypy, którzy zwyciężyli Miłością, miłością która naprawdę istnieje. Książka opowiada o miłości do Pana Boga, o różnych historiach miłosnych różnych ludzi, którzy wszyscy mają tego samego Oblubieńca.

Drugim gościem referentów powołaniowych jest ks. Tomasz Trzaskawka, przewodniczący Zarządu Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej, który mówić będzie o dokumencie watykańskim Kongregacji Duchowieństwa „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. Dokument prezentuje nowe ujęcie zasad formacji kapłańskiej w Kościele powszechnym.

Jak podkreśla ks. Emil Parafiniuk, sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, dokument akcentuje łączność między wszystkimi etapami formacji. - On ukazuje, że odpowiedzialność referentów powołaniowych nie kończy się w momencie pójścia młodego człowieka do seminarium czy zakonu, ani w momencie ukończenia seminarium, ona ciągle trwa - zauważa ks. Parafiniuk. Dodaje, że wielką wartością tego dokumentu jest jego świeżość i dostosowanie do nowych czasów i tego co dzieje się w świecie.

Sporo miejsca referenci poświęcą omówieniu przygotowań w Polsce do przyszłorocznego synodu biskupów nt. młodzieży. Zaprezentowane zostaną dwie ankiety, które stanowią istotny element przygotowania. - Jedna ankieta dotyczy pracy z młodzieżą i ona została rozesłana do diecezji, druga stanowi pytanie o sytuację współczesną młodego człowieka i jest skierowana bezpośrednio do młodych. Przetłumaczona na język polski umieszczona jest stronie: synod2018.pl - wyjaśnia kapłan.

Ankieta adresowana jest nie tylko do młodych zaangażowanych w życie Kościoła, ale także do tych, którzy nie chcą mieć z Kościołem nic wspólnego. - Ta ankieta ma ukazać współczesnego młodego człowieka w jak najszerszej perspektywie. Mają go zobaczyć biskupi, bo to synod biskupów o młodzieży, i przypomnieć sobie, że młodzież w jednej diecezji niekoniecznie jest taka sama, jak ta w innej części świata – zauważył ks. Parafiniuk. Podkreślił, że Krajowe Biuro ŚDM kończy opracowywanie ankiet diecezjalnych, a uczestnicy jasnogórskiego spotkania zapoznają się również ze wstępnymi ich wynikami.

Jak podkreślił bp Solarczyk, ankietę dla młodych wypełniło już ponad 5 tys. osób, 10 tys. wypełnia ją teraz. - Te kwestionariusze to szansa, by zobaczyć pewne wnioski w wymiarze krajowym, by zobaczyć pewne tendencje i wyciągnąć wnioski „przedsynodalne” na temat tego, co jest potrzebne i powinno się znaleźć w naszych wspólnotach kościelnych - twierdzi delegat Episkopatu ds. powołań. Temat XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów brzmi „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

Zdaniem ks. Emila Parafiniuka Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie miały wielkie znaczenie dla młodych Polaków. - Odkryliśmy na nowo naszą narodową wartość duchową, zobaczyliśmy, że wiele możemy dać światu, że możemy nieść nadzieję, że w kościołach w Polsce sakramenty sprawowane są bardzo „porządnie”, że widać odrodzenie sakramentu pokuty, że księża chodzą w koloratkach, a zakonnicy w habitach zachowując wierność wartościom i pozostając znakiem nadziei – powiedział kapłan.

Ogólnopolskie Kongregacje Referentów Powołaniowych odbywają się dwa razy w roku - jesienią i na wiosnę. Biorą w nich udział odpowiedzialnych za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym z całego kraju. Problematykę spotkań ustala Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, która też przygotowuje każdą kongregację.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Powołuje ją delegat KEP do spraw powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.

Kościół w Polsce podejmuje wiele inicjatyw, które mają zachęcać młodych do kapłaństwa czy do życia w zakonie. Wspólnoty, seminaria i grupy powołaniowe starają się budować tzw. kulturę powołań, czyli pokazywać pozytywny obraz kapłaństwa i życia zakonnego wśród młodzieży.

