XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej w MDK Radomsko

2017-10-20 09:25

Magdalena Blada/MDK w Radomsku

Fot. MDK Radomsko

Konkurs Ortograficzny "Miłość pisze się Jezus" oraz przegląd filmowy Sacrum w Filmie

W ramach XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Miłość pisze się Jezus”. Konkursowi, który odbędzie się w drodze 3-stopniowych eliminacji, patronuje ks. Jacek Michalewski. Dyktando "Miłość pisze się Jezus" odbędzie się 27 października 2017 o godz. 9.00 w sali widowiskowej MDK. Tekst dyktanda opracowała dr Joanna Przyklenk z Instytutu Języka Polskiego UŚ w Katowicach.

W obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej wpisuje się również przegląd filmów pt. Sacrum w filmie - projekt Kina Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, którego jednym z celów jest pokazanie zagadnień związanych z duchowością człowieka.

Będzie to doskonała okazja do integracji lokalnych środowisk katolickich i punkt wyjścia do międzypokoleniowej rozmowy o ogólnoludzkich wartościach. Kwestie poszukiwania wiary, a jednocześnie odkrywania śladów jej istnienia, przybliżą publiczności trzy filmy dokumentalne, prezentowane w sali widowiskowej: 24.10., godz. 19.30 - Fatima. Ostatnia tajemnica reż. Andrés Garrigó (Agnostyczka montująca film o objawieniach fatimskich dostrzeże jak wielki wpływ miały one na bieg historii ostatnich stu lat), 25.10., godz. 19.30 - Ślady stóp reż. Juan Manuel Cotelo (Dziesięciu podróżników zgłasza się, by przejść 1000 kilometrów w 40 dni do grobu św. Jakuba znajdującego się w Santiago de Compostela) oraz 26.10., godz. 19.30 - Teraz i w godzinę śmierci reż. Mariusz Pilis, Dariusz Walusiak (Film stara się odpowiedzieć na pytanie jak wielką bronią w walce ze złem jest modlitwa różańcowa). Wstęp na każdy z filmów kosztuje tylko 5 zł.

Przed filmami odbędą się prelekcje przygotowane przez kapłanów z radomszczańskich parafii, które aktywnie włączyły się w organizację przeglądu: ks. Krzysztofa Gryzę (Parafia św. Rocha), ks. Grzegorza Pieca (Parafia św. Lamberta) i ks. Rafała Omyłę (Parafia NMP Królowej Polski). Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Wydarzeniu Sacrum w filmie towarzyszyć będzie wystawa zdjęć Jana Niteckiego pt.: Miłość w spiż przelana. Pomniki św. Jana Pawła II prezentowana od 21 października 2017 w Galerii MDK.

