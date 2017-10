Jesus is Life - teledysk Marty Ławskiej

2017-10-19 11:38

Muzyką chcą zachęcić młodych ludzi na całym świecie, aby przyjęli Chrystusa do swego życia. 18 października br. odbyła się premiera teledysku “Jesus is Life” w wykonaniu Holy Project i Marty Ławskiej.

“Jesus is Life” to ewangelizacyjne przesłanie w nowoczesnej, muzycznej formie. Produkcja, powstała, by dotrzeć szczególnie do młodych ludzi na całym świecie i zachęcić ich, aby zaprosili Chrystusa do swojego życia. Piosenka i towarzyszący jej teledysk mówią o tym, że Jezus jest życiem i wyjaśniają dlaczego warto mu zaufać.

Utwór zaśpiewała Marta Ławska, autorem muzyki jest Piotr Nowak, tekst piosenki w języku angielskim napisała Małgorzata Hutek. Za realizację projektu „Jesus is Life” odpowiada Fundacja Holy Mary Team, która zajęła się produkcją muzyczną i filmową.

Działy: Kultura

Tagi: teledysk