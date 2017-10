Bp Bałabuch: na wzór św. Ignacego umierajmy dla siebie, aby żyć dla Boga

2017-10-18 10:03

Ks. Daniel Marcinkiewicz

- Na wzór św. Ignacego umierajmy dla siebie, aby żyć dla Boga. Wtedy bowiem zamiera w nas miłość własna, a nasze serce otwiera się na miłość Pana Boga i bliźniego, która objawia się w bezinteresownej służbie – powiedział w homilii bp Adama Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, w katedrze świdnickiej. 17 października ordynariusz świdnicki bp Ignacy Dec we wspomnienie liturgiczne św. Ignacego Antiocheńskiego dziękował Bogu za duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy tworząc lokalny Kościół, każdego dnia modlą się w intencji Pasterza diecezji, wspierając go duchowo.

Fot. Ks. Daniel Marcinkiewicz

Msza św. z racji święta patronalnego bp. Ignacego Deca

Podczas homilii bp Adam Bałabuch, przybliżając postać św. Ignacego Antiocheńskiego, przypomniał o współczesnych próbach zastraszania, ośmieszania ludzi wierzących, aby obawiali się dawać publiczne świadectwo swojej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

- Współczesny świat próbuje nas zastraszać, ośmieszać, tak by ludzie wierzący obawiali się dawać świadectwo swojej przynależności do Chrystusa i Kościoła. Nie mogą poddać się tego typu zabiegom i manipulacji zwłaszcza ludzie powołani do szczególnej służby Bożej, nawet gdyby spotkali się z lekceważeniem czy ironią. Musimy być przygotowani, by umierać dla względów tego świata, a owocować dla świadectwa składanego Chrystusowi. On sam wzywa nas do przyjęcia takiej postawy – podkreślał bp Bałabuch.

Odnosząc się do słów Chrystusa: „Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24), Ksiądz Bskup stwierdził, że Jezus mówi najpierw o sobie samym, a następnie o nas. Jezus przyrównuje siebie do ziarna, które – dzięki śmierci – wydaje plon obfity, gdyż mówi o miłości, która zdolna jest do ofiary.

Następnie kaznodzieja zachęcił wszystkich, aby spoglądając na postać św. Ignacego Antiocheńskiego, mimo wszystko dawali świadectwo chrześcijańskiego życia i przyznawali się do Chrystusa w tym czasie, w tym miejscu i w takich okolicznościach, w których Pan Bóg każdego postawi.

Mszę św. z Biskupem Świdnickim koncelebrowali bp Adam Bałabuch, kapłani diecezjalni i zakonni. Obecni byli również księża infułaci, kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej, a także kanonicy Kapituł Kolegiackich z Wałbrzycha, Kłodzka i Strzegomia.

W Eucharystii uczestniczyli także alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele parlamentarzystów i władz samorządowych oraz przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń diecezji świdnickiej.

Na zakończenie Eucharystii, kapłani, siostry zakonne oraz wierni złożyli bp. Ignacemu Decowi życzenia.

Fot. Ks. Daniel Marcinkiewicz

Życzenia od parlamentarzystów i samorządowców

- Dziękuję Bogu dziś za was i za waszą modlitewną pamięć, którą odczuwam każdego dnia. Przyjmijcie z serca płynące błogosławieństwo. Niech ono będzie wyrazem Bożej troski nad nami wszystkimi – powiedział na koniec Mszy św. bp Dec.

