Bruksela chce zamknąć Puszczę Białowieską

2017-10-17 20:08

Artur Stelmasiak

Minister środowiska prof. Jan Szyszko kolejny raz musiał dawać odpór zarzutom ze strony Brukseli przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Pełnomocniczka Komisji Europejskiej zaproponowała zamknięcie Puszczy Białowieskiej przed turystami i lokalną społecznością.

Fot. Artur Stelmasiak

Drugie podejście do wysłuchania przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu ws. środka tymczasowego już było częściowym zwycięstwem ministra Jana Szyszki. Na wniosek Polski rozprawa została powtórzona i tym razem odbyła się przed 15-osobową Wielką Izbą Trybunału, bo władze RP uznały, że prowadzący poprzednie wysłuchanie wiceprezes Trybunału Antonio Tizzano nie był bezstronny.

Teraz wysłuchanie odbyło się przed wielką izbą TSUE, który mógł wysłuchać strony skarżącej, czyli pełnomocniczki Komisji Europejskiej Katarzyny Hermann i strony pozwanej, czyli Rzeczpospolitej Polski. Stronę pozwaną drugi raz reprezentował minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Argumentacja była podobna do tej, którą strony przedstawiły 11 września. Katarzyna Hermann żądała nałożenia kar finansowych na Polskę i próbowała reinterpretować prawne znaczenie bezpieczeństwa publicznego. To słowo jest kluczowe dla całego sporu prawnego, bo Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe wycinają martwe i chore drzewa, by turyści i mieszkańcy okolicznych miejscowości mogli bezpiecznie wejść do lasu. Przewracające się martwe drzewa są bowiem zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. Lasy Państwowe są odpowiedzialne za zapewnienie tego bezpieczeństwa. Dyrektor LP dr Konrad Tomaszewski mówił, że tylko w tym roku w polskich lasach życie straciło aż 20 osób. Kolejnym wymiarem bezpieczeństwa publicznego w polskim systemie pożarowym, jest również bezpieczeństwo i przepisy przeciwpożarowe. W Puszczy Białowieskiej jest nagromadzonych tyle suchych drzew, że sytuacja zagraża Białowieży, Hajnówce i wielu innym puszczańskim miejscowościom.

Pani Herman wolałaby inaczej rozumieć bezpieczeństwo publiczne. Tłumaczyła, że ewentualnie wyciąć można tylko te drzewa, które znajdują się tuż obok głównych dróg publicznych, a wszystkie inne martwe i chore drzewa powinny stać do czasu, aż się same przewrócą. Dla pozostałych terenów zamiast cięcia drzew zaproponowała mniej dotkliwe środki, czyli zakaz wstępu do lasu.

Ta argumentacja KE jest strzałem kulą w płot, który jeszcze bardziej rozłości Polaków. Oczywiście, na zachodzie Europy większość lasów jest prywatnych i zamkniętych dla osób postronnych. W Polsce jednak jest inaczej, bo Lasy Państwowe są naszą narodową własnością i każdy może wejść do lasu, by podziwiać piękno przyrody, zbierać jagody, poziomki i ulubione grzyby. Ja wiem, że takie zwyczaje są trudne do zrozumienia na Zachodzie, ale w Polsce trudno będzie wytłumaczyć ludziom, że nie mogą wejść do lasu. I choć nie wiem, jakie będzie postanowienie Sędziów TSUE, to jednak w opinii większości Polaków Komisja Europejska sprawę o Puszczę Białowieską skutecznie przegrała.

Tagi: komentarz Puszcza Białowieska