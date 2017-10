Wrocławscy harcerze nie przespali poranka

2017-10-17 11:30

Karolina Gumienny

Fot. Olaf Horbowy

Stałymi uczestnikami wrocławskiej pielgrzymki do Trzebnicy są harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tworzący rozśpiewaną grupę dziewiętnastą. W tym roku było ich ponad 200.

Dla druhen ZHR pielgrzymka do Trzebnicy ma szczególny charakter. Św. Jadwiga Śląską jest bowiem nie tylko patronką Trzebnicy i historycznego Śląska, ale także Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Harcerze i harcerki pełnili w drodze służbę medyczną, porządkową, liturgiczną, medialną oraz muzyczną. W ten sposób wyrażali swoją gotowość do niesienia pomocy bliźnim. Aktywny udział w pielgrzymce pozwalał im na zrealizowanie specjalnej sprawności pielgrzymkowej. Grupę prowadził ks. Adam Kwaśniewski.

Co harcerze wyniosą z pielgrzymki? – Myślę, że to jest ważne wydarzenie: zmierzanie do sanktuarium i okazja, by spędzić czas z drużyną, z innymi harcerzami, zanosząc swoje intencje do naszej Matki. Jest to też okazja, by poznać św. Jadwigę i jej historię – mówi Wiktoria Kordacka, harcerka z Głogowa.

– Nawet małe harcerki z mojej drużyny dają radę iść, a dla wielu z nich to pierwszy harcerski wyjazd – mówi Angelika Karasek ze służby medialnej. – Naprawdę warto tu przyjść i zmierzyć się ze swoimi słabościami.

