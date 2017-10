Jak głosić współczesnemu światu Chrystusa?

2017-10-17 10:45

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa / KAI

O tym, jak głosić współczesnemu światu Chrystusa rozważają na Jasnej Górze bracia zakonni zgromadzeni na dwudniowej ogólnopolskiej pielgrzymce.

Fot. HannahJoe7/pixabay.com

Polub nas na Facebooku!

Prawie co dziewiąty zakonnik w Polsce to brat zakonny. Z dobrowolnego wyboru nie przygotowują się oni do kapłaństwa i nie przyjmują święceń prezbiteratu. Swoje powołanie realizują poprzez wypełnianie charyzmatu danego zgromadzenia: najczęściej wykonują codzienne różnorodne posługi od ogrodnika do dyrektora szkoły.

Do ich zadań należy także niezastąpiona pomoc w codziennym funkcjonowaniu klasztorów i domów zakonnych. Bracia podejmują również ważne zadania w parafiach oraz w katechizacji. Na przykład w naszej rozgłośni realizatorem dźwięku jest brat paulin Andrzej Wróblewski.

Bracia podkreślają, że ich głównym celem jest oddziaływanie na innych przez sumienną pracę i wytrwałą modlitwę.

Reklama

Przed wspólnotami życia konsekrowanego stoją dziś bardziej niż kiedykolwiek wyzwania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa demokratycznego. Wspólnoty zakonne, oparte na ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, są w konfrontacji ze współczesną mentalnością nadmiernej konsumpcji, odrzucania autorytetów oraz braku wierności podejmowanym zobowiązaniom. W tej sytuacji osoby konsekrowane chcą na nowo odkrywać swe charyzmaty, aby świadczyć o spełnianiu się obietnic Chrystusowej Ewangelii.

O. dr Filemon Janka zauważył także, że posługa bracka jest w Kościele bardzo ważna, cenna i piękna, to często niezauważalna. - Jest to posługa wyjątkowa, ale też wymagająca wyjątkowego poświęcenia, stąd pewnie kryzys powołań dotyczy w sposób szczególny tej sfery życia zakonnego” – zwrócił uwagę prowincjał w poznańskiej prowincji Braci Mniejszych.

Posługa bracka, to codzienna praca w ciszy i cieniu jednak, wyjątkowo blisko człowieka, zwrócił uwagę brat Izaak Kapała, przeor Opactwa Benedyktynów w Lubiniu. Przewodniczący Komisji Braci przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce dodał, że dziś braciom obok radości rozwijającego się powołania osobistego życzyć należy wzrostu powołań do posługi brackiej w zakonach macierzystych. – Posługa bracka jest pierwszą wizytówka każdego domu, bo bracia posługują na futrach, gdzie potencjalny pielgrzym przybywa do danego domu i styka się z bratem, który otwiera drzwi; znowu pierwszy kontakt z bratem zakonnym – podkreślił brat Kapała.

Bracia podczas konferencji i wykładów w ramach 35. Ogólnopolskiej Pielgrzymki w sposób szczególny rozważają słowa hasła Roku Duszpasterskiego w Polsce „Idźcie i głoście”.

Brat Andrzej Wróblewski, paulin, przedstawiciel Braci Zakonnych przy Kurii Generalnej Zakonu Paulinów, jeden z organizatorów spotkania przypomniał, ze w dzisiejszym świecie potrzeba odwagi w głoszeniu chwały Jezusa Chrystusa, a do tego powołany jest każdy na mocy chrztu świętego.

Oprócz wymiaru modlitewno-formacyjnego spotkanie Braci Zakonnych ma też charakter integracyjny, dodał paulin. – Dzięki pielgrzymce poznajemy tez inne zakony, różne duchowości.

Brat Piotr Szewczuk, werbista przyznał, że przez obecność na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej każdy z braci ma szansę podążać za wzorem doskonałości jakim poprzez posłuszeństwo Bogu była Maryja.

W programie 35. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Braci Zakonnych tradycyjnie znalazły się: Msze św., Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec, Apel Jasnogórski, a także konferencje, których prelegentami byli: o. dr Filemon Janka, franciszkanin z Poznania, wikariusz prowincjalny oraz o. Stanisław Rudziński, paulin, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze.

O. dr Filemon Janka podjął temat wirtualnego świata i pojęcia idealizmu i realizmu w tym świecie. - „Postanowiłem niektóre treści, którymi aktualnie żyję, przekazać braciom w kontekście życia zakonnego, bowiem ten świat wirtualny, mimo iż jest bardzo potrzebny, jest narzędziem codziennego funkcjonowania, to też niesie ze sobą wiele zagrożeń, czasami nieświadomych, których jesteśmy również uczestnikami” – wyjaśnił o. Janka.

Na zakończenie dwudniowej pielgrzymki dziś o godz. 11.00 Mszy św w intencji zgromadzonych na Jasnej Górze braci zakonnych przewodniczyć będzie abp Wojciech Polak, prymas Polski.

Według statystyk Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich zakony męskie w Polsce to wspólnota składająca się z 12152 zakonników, z których 1360 to bracia. Najwięcej powołań brackich odnotowują franciszkanie.

Działy: Jasna Góra

Tagi: Jasna Góra pielgrzymka