Przeniesienie urny z ciałem św. Ojca Pio

2017-10-16 20:07

sal (KAI Rzym) / San Giovanni Rotondo / KAI

Za zgodą watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, urna z ciałem św. Pio z Pietrelciny powróci na zimę do sanktuarium, w którym przechowywana była przez 42 lata po jego śmierci w 1968 roku. Powodem są trudności, jakie pielgrzymi mają w okresie zimowym z dotarciem do nowej bazyliki pod wezwaniem włoskiego stygmatyka, gdzie umieszczona została pod głównym ołtarzem w 2008 roku.

Fot. Natalia Janowiec

Oba kościoły znajdują się w miejscowości San Giovanni Rotondo na włoskim południu, z którą święty związany był do końca życia. Powrót szklanej trumny z doskonale zachowanym ciałem ojca Pio do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbędzie się 26 listopada i pozostanie tam ona do piątej niedzieli Wielkiego Postu 2018 roku. Przeniesieniu jej stamtąd do nowej bazyliki pod wezwaniem świętego towarzyszyły protesty wiernych, ponieważ ojciec Pio wyraźnie prosił, by nie zmieniano miejsca jego pochówku.

Włoski franciszkanin, urodzony w 1887 roku, zmarły w 1968 roku, w 1999 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II, a trzy lata później również przez niego ogłoszony świętym.

