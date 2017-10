Rzecznik Episkopatu: nauczanie Jana Pawła II cały czas aktualne

2017-10-16 11:19

BP KEP / Warszawa / KAI

Nauczanie papieża Jana Pawła II, świadectwo jego życia, są nadal aktualne. Mogą być one odpowiedzią na wiele pytań i problemów współczesnego świata - podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w 39. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły następcą św. Piotra.

Fot. Weronika Piórek/Episkopat.com

Wyboru papieża z Polski dokonali kardynałowie 16 października 1978 r. Jan Paweł II został wybrany w 11 głosowaniu konklawe i był pierwszym od 450 następcą św. Piotra, który nie pochodził z Włoch, miał 58 lat.

„Wybór ten był wtedy zaskoczeniem, ale przede wszystkim znakiem nadziei dla Polski i innych państw +zza żelaznej kurtyny+. Szybko okazało się, że będzie to wielki pontyfikat, który na trwale zapisze się w historii Kościoła. Otwartość na ludzi, naturalność w kontaktach z nimi, sprawiły, że Jan Paweł II przyciągał tłumy na całym świecie. Ale nie miało to nic wspólnego ze sztucznym podejściem, on naprawdę szanował każdego człowieka i starał się go zrozumieć” - powiedział Rytel-Andrianik.

Dodał, że Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy, mianował 240 kardynałów.

„Był wybitnym intelektualistą, filozofem i teologiem, mistrzem słowa. Jednocześnie potrafił mówić językiem zrozumiałym dla wszystkich, który był czytelny dla ludzi na całym świecie. Swój pontyfikat rozpoczął od słów +Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!+. I w tym duchu zachęcał do życia Ewangelią. Jego postawa i słowa przemawiały szczególnie do młodych ludzi. Choć on stawiał im wymagania i wyzwania. Stąd tak dużym sukcesem okazał się jego największy projekt skierowany do młodych - Światowe Dni Młodzieży, które do dziś cieszą się ogromną popularnością, o czym mogliśmy się przekonać w 2016 r. w Krakowie i zapewne będzie tak również w 2019 r. w Panamie” - wskazał rzecznik Episkopatu.

Ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że Jan Paweł II starał się inspirować ludzi świadectwami życia świętych i błogosławionych - dokonał 478 kanonizacji oraz 1318 beatyfikacji.

„Warto zwrócić uwagę także na jego podejście do mediów i misji, którą pełnią w społeczeństwie. Rozumiał ich pracę i potrzeby. Nie unikał kontaktu i rozmowy z dziennikarzami. Przykładem mogą być choćby słynne konferencje prasowe na pokładach samolotów, którymi udawał się na zagraniczne pielgrzymki. To również papież, który dostrzegał rozwój technologii komunikacyjnych. To Jan Paweł II wzywał, by nie lękać się +wypłynąć ma głębię cyberprzestrzeni+” - przypomniał rzecznik Episkopatu.

Dodał, że ogromne wrażenie, również na osobach spoza Kościoła, wywarła ostatnia katecheza Jana Pawła II - jego ciężka choroba i umieranie. „Nie ukrywał się, nie zamknął się w swoim apartamencie. Do ostatniej chwili był blisko ludzi, tak jak przez całe życie. To było mocne świadectwo chrześcijańskiego podejścia do cierpienia i śmierci” - powiedział ks. Rytel-Andrianik.

