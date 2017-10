Pomnik Dziecka Utraconego stanął w Legnicy

2017-10-16 09:59

Monika Łukaszów

Fot. Monika Łukaszów

„Te dzieci żyją w Bogu” – te słowa św. Jana Pawła II zostały wyryte na pomniku dzieci utraconych, który powstał na legnickim cmentarzu w Jaszkowie. Dotychczasowy grób dzieci nienarodzonych, z białym krzyżem i tabliczką Dzieci NN, zastąpił granitowy pomnik, z odsuwaną płytą, która umożliwia dokonywanie kolejnych pochówków w tym grobie.

Uroczystego pobłogosławienia pomnika dokonał biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, w niedzielę 15 października, w dniu modlitw za dzieci, które rodzice utracili przed urodzeniem.

- Ten grób wpisuje się w całą naszą myśl o życiu, które raz poczęte jest życiem, które idzie ku wieczności. Nie każde życie dochodzi do zewnętrznej pełni, ale jest życiem – mówił biskup Kiernikowski - Dlatego szacunek do tego poczętego życia, które nie wykształciło się w pełni, jest też wyrazem naszej wiary w Tego, który jest dawcą życia i w Tego, który życiem się opiekuje, przyjmuje od początku do końca. Dlatego dojrzała społeczność chrześcijańska będzie zawsze się o to troszczyć, aby ciało, które jest zewnętrzną formą życia, było też otoczone właściwym szacunkiem. Myślę, że to miejsce, będzie dla tych wszystkich którzy są dotknięci takim przeżyciem, miejscem szczególnego ukojenia, dowartościowania życia nad grobem dziecka, które nie ujrzało świata zewnętrznego – mówił Ksiądz Biskup.

Uroczystości na cmentarzu poprzedziła Msza św. w legnickiej katedrze w intencji wszystkich rodziców, którzy stracili swoje dzieci przed urodzeniem. W Eucharystii uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, fundatorzy pomnika, oraz rodziny, których dotknęła tragedia utraty dziecka. Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. Robert Kristman, proboszcz katedry odmówił modlitwę ofiarowania nienarodzonego dziecka, a także zapalono symboliczny znicz, którego światło ma symbolizować wszystkie dzieci, które nie mogły przyjść na świat z powodów tylko znanych Panu Bogu.

Warto dodać, że pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, z funduszy pozyskanych z ofiarności wielu osób i instytucji, a wśród nich także osób, które doświadczyły utraty dziecka.

- Ogromnie się cieszę, ze po dwóch latach starań otrzymaliśmy pozwolenie od władz miasta Legnicy, na założenie pomnika z napisem grób dzieci utraconych – mówi Stanisława Repa ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - Grób istniał, ale był tam tylko krzyż i tabliczka. Nie wszyscy rodzice wiedzieli gdzie mogą przyjść i się pomodlić. Teraz będzie inaczej.

- Jakże ważną i cenną jest inicjatywa, jaką jest grób dziecka utraconego – mówi Wacław Szetelnicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Legnicy - Myślę, że będzie to miejsce, które nigdy nie będzie zapomniane. Zwłaszcza przez tych rodziców, którzy łączą się bólem związanym z utratą własnego dziecka. Jako członek rady społecznej szpitala, będę starał się, aby ustalić stałą datę pochówku dzieci. Chcielibyśmy również wnieść o to, aby rodzice i osoby zainteresowane były informowane, o dacie pochówku, aby mieli szansę uczestniczyć w tym wydarzeniu – mówi Szetelnicki.

„Grób Dzieci Utraconych” na legnickim cmentarzu w Jaszkowie znajduje się w sektorze C1, rzędzie 4, nr grobu 21.

