Bp Górny: nawet komunizm szanował niedzielę

2017-10-15 10:55

pab / Lubaczów

Nawet komunizm szanował niedzielę i nie pędził ludzi do handlu – powiedział bp Kazimierz Górny, senior diecezji rzeszowskiej. W sobotę przewodniczył on Mszy św. na zakończenie II Diecezjalnego Kongresu Różańcowego w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

– Różaniec służy przede wszystkim temu, żebyśmy za wzorem Matki Najświętszej byli blisko Pana Jezusa. Kryzys współczesnego świata, co podkreślał wielokrotnie Ojciec Święty Benedykt XVI, to jest kryzys wiary w Boga, nieobecność Boga w naszych myślach, w naszych czynach. Kryzys świata polega na tym, że jakoś się ludzie obchodzą bez obecności Pana Boga. I trzeba wszystko uczynić, żeby wiara święta nie była tylko uznaniem za prawdę prawd objawionych, ale żeby była przyjaźnią z Chrystusem Panem – mówił bp Kazimierz Górny.

Emerytowany biskup rzeszowski ocenił, że w Polsce dzieje się wiele dobrego, bo np. Program 500 + w dużym stopniu zlikwidował nędzę w rodzinach, ale ciągle jest jeszcze w nich wiele niepokoju: alkoholizm, brak zgody i przebaczenia. Wskazywał, ze różaniec pomaga w tworzeniu dobrej atmosfery, szacunku, przebaczenia i życzliwości. Apelował, aby także w dyskusji publicznej odnosić się do siebie z uprzejmością, bo „przecież wszyscy jesteśmy Polakami”.

Kaznodzieja zauważył, że Maryja w objawieniach zawsze przychodzi do ludzi z różańcem i zaprasza do odmawiania tej modlitwy. Obecnym na kongresie życzył „wielkiej miłości do różańca i serdeczności w zachęcaniu innych do odmawiania różańca”.

- Różaniec uczy nas prostoty, uczciwości, bo różaniec poleca nam naśladować Matkę Najświętszą w Jej niezwykłym oddaniu Chrystusowi, zaufaniu Panu Bogu i w niezwykłej prostocie, serdeczności i życzliwości wobec każdego – mówił. - Niech różaniec będzie waszą radością, noście go zawsze przy sobie, żeby był przy was i pomagał wam w trudnych momentach – kontynuował.

Hierarcha zachęcił do poparcia obywatelskiej inicjatywy "Zatrzymaj aborcję". – Dzieci chore trzeba leczyć a nie zabijać. Gdybyśmy ten temat uratowali, to będziemy mieli przed Bogiem ogromną zasługę – powiedział.

Zaapelował także o niedziele wolne od handlu. – Wszystkie niedziele należą do Boga i do człowieka, żeby miał czas wolny na rozmowę z rodziną, żeby nie wybierać dwóch niedziel. Wszystkie niedziele! Nawet komunizm szanował niedzielę i nie pędził ludzi do handlu. To wstyd i hańba, że nie potrafimy niedzieli obronić – mówił bp Górny.

II Diecezjalny Kongres Różańcowy trwał dwa dni. Miejscem spotkania było Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie. Na program złożyły się codzienne Msze św., nabożeństwa różańcowe oraz referaty. Obecni wysłuchali prelekcji m.in. na temat potęgi zwycięstw Krucjat Różańcowych, skuteczności modlitwy różańcowej w walce duchowej, czy orędzia gietrzwałdzkiego. W piątek obejrzeli też spektakl o objawieniach fatimskich. Zwieńczeniem była Msza św. i zawierzenie Matce Bożej.

