Abp Michalik: małżonkowie muszą mieć miejsce i dla dziecka i dla starych rodziców

2017-10-15 09:32

pab / Jarosław

Wynaturzonym spojrzeniem na rodzinę nazwał abp Józef Michalik zjawisko, kiedy w domach brakuje miejsca dla starych rodziców. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył w sobotę 14 października Mszy św. podczas Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin z archidiecezji przemyskiej do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu.

Fot. Waldemar Kompała

Hierarcha podkreślił, że to nie trudności materialne są przyczyną niskiej dzietności. – Materialnie jest coraz lepiej. Już nie ma gdzie samochodu zaparkować. To dowód, że warunki się poprawiają, tylko miłość umiera. Coraz większe mieszkania i coraz mniej miejsca dla starej matki i ojca. I coraz większy krzyk o domy pomocy społecznej. To jest wynaturzone spojrzenie na rodzinę. Małżonkowie muszą mieć miejsce i dla dziecka i dla starych rodziców – mówił.

Emerytowany metropolita przemyski stwierdził, że próbuje się obecnie wmówić ludziom, że małżeństwa trzeba zawiązywać na próbę. – Nieprawda. To jest mit, który wszedł do naszych rodzin. Widzimy, ile jest dzisiaj młodych par, które zamieszkują razem, mają dzieci, ale bez ślubu. Matka i ojciec nie mogą spokojnie na to patrzeć. Muszą pomóc dziecku zrozumieć piękno zaangażowania całym sercem na drogę, na którą się wybiera – mówił.

Powołując się na badania dominikanina o. Andrzeja Potockiego, abp Michalik zauważył, że 70 proc. młodzieży uważa współżycie przed małżeństwem za uzasadnione, a 15-20 proc. sądzi, że współżycie przed ślubem nie jest grzechem, jeśli się kogoś kocha.

- Czystość przedmałżeńska to jest dyscyplina, to jest przygotowanie do godnego małżeństwa. Jeśli kochasz to powinieneś uszanować tą drugą stronę – mówił.

Kaznodzieja zaznaczył, że rodzina jest dzisiaj mocno atakowana i budzi to niepokój „wszystkich uczciwych ludzi”. Mówił, że różne ideologie, m.in. gender próbują unicestwić małżeństwo jako jedność mężczyzny i kobiety.

Abp Michalik zachęcał, aby budować jedność małżeńską przez wspólną modlitwę. – Bez codziennej wspólnej modlitwy nie ma przekazu wiary i zaufania do Pana Boga. Bez wspólnej codziennej rozmowy nie ma rozwoju relacji międzyludzkich – wskazywał.

Ubolewał, że coraz więcej małżeństw w Polsce się rozpada. – To jest dramat – mówił.

Kaznodzieja uznał, że trzeba zadać sobie pytanie, czy z wiarą patrzymy na swój sakrament małżeństwa. – Nie ma piękniejszej formy jedności od jedności sakramentalnej małżonków – powiedział.

Przed Mszą św. uczestnicy pielgrzymki zawierzyli swoje życie małżeńskie i rodzinne opiece Maryi. Wyrazem tego aktu była modlitwa różańcowa z przekazaniem Maryi kwiatu róży. Podczas spotkania doświadczeniem życia małżeńskiego trwającego 34 lata, 5 miesięcy i 4 dni podzielił się dr Piotr Wołochowicz.

W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu znajduje się wierna kopia ikony Matki Bożej Śnieżnej „Salus Populi Romani” z Rzymu, czczona tutaj właśnie jako Królowa Rodzin. 2 sierpnia 2014 r. wizerunek został koronowany koronami poświęconymi przez papieża Franciszka. Aktu tego dokonał abp Józef Michalik.

