Abp Kupny: św. Jadwiga uczy nas widzieć w drugim człowieku brata

2017-10-14 19:43

xrk / Trzebnica

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny przewodnicząc Eucharystii na placu apelowym przed bazyliką św. Jadwigi w Trzebnicy, rozpoczął centralne uroczystości Roku Jadwiżańskiego, połączone z obchodami 750. rocznicy kanonizacji księżnej. Mszę św. koncelebrowało prawie 100 kapłanów, a uczestniczyli w Niej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Wśród nich goście z Niemiec i Czech.

Fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

Polub nas na Facebooku!

W homilii abp Kupny podkreślił, że pomimo upływu setek lat od śmierci Patronki Śląska blask Jej świętości nie tylko nie przygasa, ale wciąż rozpala kolejne pokolenia. Zwrócił przy tym uwagę, że artyści przedstawiali świętą trzymającą w dłoniach bochenek chleba lub z makietę trzebnickiej bazyliki. - Wbrew pozorom nie chodzi jedynie o to, że księżna wraz ze swoim mężem ufundowała wiele świątyń, ale o to że Kościół był jej domem, a wspólnota Kościoła - rodziną, której starała się służyć i za którą była odpowiedzialna - tłumaczył arcybiskup.

Dodał, że w kościele św. Jadwiga spotykała się z Chrystusem i te spotkania inspirowały ją do służenia braciom. - Jej posługa ubogim miała swe źródło w modlitwie, w zjednoczeniu z Bogiem. Kiedy bowiem wstawała z kolan szła do ubogich, by im służyć, bo dosłownie rozumiała słowa Zbawiciela: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili" - mówił abp Kupny, wzywając zebranych do naśladowania postawy miłosierdzia, charakterystycznej dla Patronki Śląska, ale także do sięgania do tych źródłem które ją inspirowały.

Wiele miejsca w swoim rozważaniu poświęcił metropolita wrocławski podkreśleniu wagi miłości do Kościoła. Tłumaczył, że jest ona realizowana na wielu płaszczyznach. Wymienił wśród nich troskę o jedność. Nie możemy przykładać ręki do tworzenia podziałów, a jeśli takowe zauważamy musimy zrobić wszystko, by ustały waśnie i spory - mówił, dodając: - Obowiązują nas nadal słowa Jezusa: "jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar, idź i pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj".

Reklama

Metropolita wrocławski zauważył, że figura św. Jadwigi stoi we Wrocławiu przy wejściu na Most Tumski, łączący wschodni i zachodni brzeg Odry, podkreślając, że księżna swoim życiem uczy dostrzegać w drugim człowieku brata, niezależnie od tego, ile różnic pomiędzy sobą jesteśmy w stanie odnaleźć.

Na zakończenie Eucharystii metropolita wrocławski wręczył po raz pierwszy medale św. Jadwigi - najwyższe odznaczenie archidiecezji wrocławskiej, ustanowione kilka tygodni temu z okazji 750-lecia kanonizacji księżnej. Otrzymało je dwadzieścia osób, wyróżniających się w swoich wspólnotach na polu działalności charytatywnej, ewangelizacyjnej, dbających o szerzenie Królestwa Bożego na ziemi. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Towarzystwo św. Brata Alberta, Fundacja Evangelium Vitae oraz Stowarzyszenie św. Celestyna.

Jutro uroczystej Mszy św. o 11.00, wieńczącej centralne obchody Roku Jadwiżańskiego przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz. Eucharystię koncelebrować będą biskupi z Niemiec o Czech.

Działy: Niedziela Wrocławska

Tagi: św. Jadwiga Śląska abp Józef Kupny