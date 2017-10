Bp Mazur: 2032 polskich misjonarek i misjonarzy pracuje w 97 krajach

2017-10-14 16:52

mp / Lublin

Bp Jerzy Mazur poinformował o działalności misyjnej Kościoła w Polsce podczas 377. zebrania plenarnego KEP w Lublinie. Na ręce biskupów złożył też podziękowania Polakom za dużą ofiarność na rzecz misji i wspomagania naszych misjonarzy, którzy pracują w 97 krajach na wszystkich kontynentach.

Fot. Patrycja Jenczmionka-Błędowska

Siostra Regina ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, która od 17 lat pracuje w przedszkolu i szkole podstawowej na placówce misyjnej Essiengbot

Polub nas na Facebooku!

Bp Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, poinformował biskupów, że obecnie posługuje na misjach w 97 krajach 2032 polskich misjonarek i misjonarzy. Są oni obecni na wszystkich kontynentach. Najwięcej z nich pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 811; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 802; w Azji – 333; w Oceanii – 66; oraz w Ameryce Północnej – 20. Wśród polskich misjonarzy jest 24 biskupów misyjnych: w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 11; w Afryce -; w Azji – 2, w Oceanii – 3 oraz 2 w Ameryce Północnej. Dodał, że liczba polskich misjonarzy wzrosła o 25 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z kolei do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej przygotowuje się 12 kapłanów, 6 sióstr zakonnych, 2 kleryków i 3osoby świeckie.

Bp Mazur mówił też o obchodzonym obecnie Roku Jubileuszowym 50-lecia działania Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, której przewodniczy. 700 osób wzięło udział w zorganizowanym w Warszawie sympozjum „Świeccy a misje”. Dodał, że sprawa udziału świeckich w misjach ma bardzo duże znaczenie. Poinformował, że w tym roku wyjechało do krajów misyjnych 61 świeckich wolontariuszy. – Chcielibyśmy również ożywić duchem misyjnym młodzież w parafiach, a zwłaszcza zwrócić się do bierzmowanych i kandydatów do bierzmowania. Mamy propozycję ich współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, celem tworzenia grup misyjnych – powiedział.

Reklama

Bp Mazur poinformował, że w tym roku po raz pierwszy, 13listopada na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną wręczone medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” zasłużonym osobom i instytucjom.

Przewodniczący Komisji Misyjnej dodał, że obecny rok duszpasterski „Idźcie i głoście” obfitował w działania mające na celu rozbudzenie zapału misyjnego.

Bp Mazur podziękował także biskupom za „ofiarność Kościoła w Polsce na rzecz misji”. Wyraża się ona m. in. w ofiarach składanych w parafiach kilka razy w roku. Taca z 6 stycznia przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego utrzymuje się Centrum Formacji Misyjnej oraz udzielana jest pomoc misjonarzom. Ofiary z puszek z II niedzieli Wielkiego Postu trafiają do Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i są przeznaczane na działalność ewangelizacyjną, edukacyjną, medyczną i charytatywną misjonarzy przebywających na placówkach. A ofiary z październikowej Niedzieli Misyjnej trafiają do Papieskich Dzieł Misyjnych. Z kolei Miva Polska zbiera ofiary przy okazji dnia św. Krzysztofa na zakup środków transportu dla misjonarzy.

Działy: Polska

Tagi: misje misjonarze