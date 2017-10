Ciekawe propozycje duszpasterstwa młodzieży w Polsce

Do prowadzenia dziennika duchowego wspólnego wyjazdu do Rzymu w czasie Synodu Biskupów i udziału w rejsie do Panamy, zachęca Kościół młodych Polaków. O szczegółowych propozycjach Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, związanych z programem formacyjnym, przygotowaniem do Synodu Biskupów i do ŚDM w Panamie mówił podczas 377. Zebrania Plenarnego KEP bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Potrzeba ciągłej formacji duchowej młodzieży, przygotowania do Synodu Biskupów i do Światowych Dni Młodzieży w Panamie - to trzy tematy inspirujące działania duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Inicjatywy i podejmowane w tych obszarach przedstawiał podczas trwającego w Lublinie 377. zebrania plenarnego KEP bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Bp Solarczyk zachęcił biskupów m.in. do zapoznania się z programem formacyjnym “Oto ja”, zaproponowanym przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM w Warszawie na okres od grudnia 2017 r. do czerwca 2019 r. Jak wyjaśnił hierarcha w rozmowie z KAI, program ten, przygotowany wspólnie z duszpasterzami, animatorami i przedstawicielami młodych ludzi, łączy się zarówno z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, poświęconym Duchowi Świętemu, jak też przygotowaniom do ŚDM, które papież Franciszek zawierza Matce Bożej.

- “Oto ja” to hasło nawiązujące do słów Maryi, ale też zaproszenie, by każdy z nas stanął przed Bogiem i powiedział: oto jestem. Każdy miesiąc połączony jest z jedną z tajemnicy Maryi, a także rozważaniem jednego z Darów Ducha Świętego - wyjaśnia bp Solarczyk.

Jak dodaje, sam program podzielony jest na cztery odcinki czasowe: pierwszy, do czerwca 2018 r. następnie do końca roku liturgicznego 2018 r. - a więc po Synodzie Biskupów, następnie do zakończenia ŚDM w Panamie w styczniu 2019 r. i wreszcie ostatni odcinek, który zakończy się w czerwcu 2019 r. dziękczynieniem na Polach Lednickich za ŚDM.

W formacji duchowej mają pomóc materiały przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, m.in. dzienniki duchowe, do prowadzenia których zachęca młodzież papież Franciszek i które będą jednym z elementów programu “Oto ja”, a także “zdrapki” inspirujące do podejmowania wyzwań proponowanych przez Ojca Świętego. Materiały formacyjne będą przygotowywane i publikowane we współpracy z czasopismem dla młodzieży “Wzrastanie”.

Bp Solarczyk podkreśla, że oprócz medytacji nad darami Ducha Świętego i przykładem Maryi, program ma też zachęcić do refleksji nad przyszłorocznym Synodem Biskupów nt. “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Wyjaśnia, że będzie to kontynuacja tych etapów przygotowań synodalnych, które już trwają w Polsce.

“Inspirujący jest fakt, że już 5 tys. osób wypełniło ankietę synodalną przygotowaną przez Stolicę Apostolską, a kolejnych 10 tys. osób jest w trakcie udzielania odpowiedzi. Prosiłem księży biskupów by zachęcali kolejnych młodych, by się włączyli i wypowiedzieli. Głos młodzieży jest niesamowicie istotny” - podkreśla delegat KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Kolejną z propozycji, także związaną z Synodem Biskupów, o której bp Solarczyk mówił podczas Zebrania Plenarnego KEP, jest ogólnopolskie spotkanie młodzieży, które w czasie trwania synodu planowane jest w Rzymie. Delegaci polskiej młodzieży zbiorą się wówczas w Domu Polskim przy via Cassia, gdzie będą modlić się w intencji ojców synodalnych, a także angażowali się w debaty, dzieła ewangelizacyjne i charytatywne na terenie Wiecznego Miasta.

Trzecim z dużych wydarzeń, do którego Kościół w Polsce chce przygotowywać się wspólnie z młodzieżą, są 34. Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie dniach 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Bp Solarczyk przekazał polskim biskupom bieżące informacje organizacyjne. Zachęcił też hierarchów wstępnej deklaracji, czy planują towarzyszyć młodzieży w podróży do Panamy - w tym celu biskupi otrzymali specjalne formularze zgłoszeniowe.

Jak zapowiedział bp Solarczyk, jednym z wydarzeń towarzyszących przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży i samemu wydarzeniu, będzie Rejs Niepodległości fregatą “Dar Młodzieży”, którego ostatnim etapem będzie zawinięcie do portu w Panamie na czas spotkania młodych. W tym wydarzeniu, przygotowywanym wspólnie przez stronę rządową i kościelną, wezmą też udział delegaci polskiej młodzieży.

Biskupi zgromadzeni w Lublinie otrzymali też komplet informacji o projekcie “Bilet dla Brata 2.0”, służącym wsparciu polskiej młodzieży w zebraniu finansów do wyjazdu na ŚDM, a także dwie spośród cegiełek dystrybuowanych w ramach tego projektu: puszkę-skarbonkę i książkę “Misja Panama” - pierwsze wydanie wspomnień jedynego polskiego misjonarza pracującego w Panamie, ks. Leszka Gwoździa SVD.

Jak mówił rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik podczas konferencji prasowej poprzedzającej dwudniowe obrady biskupów, młodzież była głównym tematem refleksji polskich hierarchów, z uwagi na XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, zaplanowane na październik 2018 r. wokół tematu: “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołanie”. Kilka miesięcy później rozpocznie się kolejna edycja spotkania papieża, biskupów i młodzieży w ramach 34. ŚDM Panama 2019. Odbędą się one w dniach 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.

