Wrocław: ponad 10 tys. pielgrzymów wyruszyło do grobu św. Jadwigi

2017-10-14 09:29

xrk / Wrocław

„Słuchaj Jadwigi” – to hasło towarzyszące pątnikom, którzy dziś rano wyruszyli z wrocławskiej katedry do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. – Księżna mówi do nas przez wieki swoimi dziełami i czynami, które trwają do dziś – zauważył ks. Stanisław Orzechowski, główny przewodnik pielgrzymki.

Fot. Tomasz Lewandowski

Grób św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Prezentując grupy i witając pielgrzymów popularny „Orzech” (ks. Orzechowski) podkreślił, ze świadectwo życia świętej z Trzebnicy składa się z posługi chorym, bezdomnym i ubogim. - Warto pamiętać, że św. Jadwiga mówi też przez swoją wiarę, jaką zachowała, ale też mówi do nas jako matka i żona, co sprawia, że choć tak odległa w latach jest postacią wartą do naśladowania – zaznaczył.

Większość pielgrzymów przed wyruszeniem w drogę mówiła, że idzie by polecać Bogu intencje swoich rodzin, przyjaciół oraz osobiste. Wielu młodych podkreślało, że chcą prosić o Boże błogosławieństwo na rozpoczęty rok szkolny. Jedną z nich była Anna Gołębiewska z Wrocławia. – W tym roku zdaję maturę więc jest to dla mnie ważny czas, a wierzę mocno w Boże wsparcie. Doświadczałam go w różnych trudnych momentach i tym razem chcę oddać tę sprawę Panu Bogu.

Wśród pątników jest również bp Jacek Kiciński, który zwrócił uwagę na rolę osób duchownych w pielgrzymkowych grupach. – Cieszę się, że idzie tu wielu kapłanów, ale są także klerycy i siostry zakonne – mówił, dodając, że to pokazuje, iż pielgrzymka jest obrazem Kościoła. – Idziemy w jednym, kierunku jako bracia i siostry, będąc blisko siebie, modląc się za siebie wzajemnie i wspierając w drodze – tłumaczył w rozmowie z KAI.

W podobnym duchu o sensie jednodniowego pielgrzymowania do grobu św. Jadwigi mówił abp Józef Kupny. Metropolita wrocławski zauważył, że pielgrzymi wychodzący z wrocławskiej katedry idą w kierunku Mostu Tumskiego, przy którym stoi figura księżnej. – Mówimy o Niej: „patronka pojednania”, ale to znaczy, że możemy uczyć się na Jej przykładzie jak budować mosty, a nie mury między ludźmi, jak szukać tego, co może nas połączyć, nawet gdy po ludzku stoimy na dwóch przeciwległych brzegach – mówił hierarcha.

Warto zauważyć, iż wśród 10 tys. pątników znajduje się kilkuosobowa grupa więźniów, osadzonych w jednym z wrocławskich zakładów karnych. Z inicjatywy ich kapelana, ci, którzy nie mogli dziś wyruszyć do św. Jadwigi będą mogli spotkać się z Nią w więziennej kaplicy, która zostanie nawiedzona przed relikwie świętej.

Tradycyjnie przyjmuje się, że pielgrzymka trzebnicka jest zwieńczeniem wrocławskiego pielgrzymowania na Jasną Górą, jednak o ile liczba pątników zmierzających do Częstochowy od lat utrzymuje się na stałym poziomie, to pielgrzymowanie do grobu św. Jadwigi z roku na rok przyciąga coraz więcej chętnych. – Na pewno sprzyja temu fakt, iż aby wybrać się na tę pielgrzymkę potrzeba tylko jednego dnia, a do tego jest to zawsze sobota w okolicach liturgicznego wspomnienia św. Jadwigi – tłumaczą organizatorzy, dodając, że to sprawia, iż w trzebnickim pielgrzymowaniu bierze udział wielu ludzi starszych, dla których trasa na Jasną Górą jest zbyt trudnym wyzwaniem, oraz ogromna rzesza młodzieży, którzy dopiero doświadczają tego czym jest pielgrzymka.

Pątnicy dotrą do trzebnicy ok. godz. 16.00.

