Elektroniczny Listonosz w akcji

2017-10-13 11:21

Od 1 marca 2016 r. Poczta Polska świadczy usługę elektronicznego potwierdzania odbioru z wykorzystaniem tabletów przy użyciu dedykowanej aplikacji Mobilny Listonosz Od czasu wprowadzenia tej usługi Poczta Polska doręczyła już ponad 40 milionów przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru (EPO). Rekordowy był czerwiec br. z ponad 4 mln doręczonych EPO. Osiąganie tak dobrych wyników umożliwiło wyposażenie listonoszy w ponad 23 tys. tabletów oraz wdrożenie innowacyjnej aplikacji Mobilny Listonosz.

– Mobilny Listonosz to jedno z największych wdrożeń platform mobilnych w Europie – mówi Tomasz Jeruzalski, dyrektor zarządzający Pionem Infrastruktury i Telekomunikacji Poczty Polskiej.

– To elastyczne rozwiązanie do obsługi prestiżowego i kluczowego z punktu widzenia ekonomicznego spółki kontraktu dla sądownictwa. Jest ono zarazem platformą dla kolejnych usług cyfrowych z zakresu e-commerce, e-komunikacji, e-gov. Mobilny Listonosz otwiera pole do szeroko zakrojonych innowacji, zmieniających zasadniczo biznes Poczty Polskiej.

Nowy wymiar usług pocztowych

Wkrótce na tabletach pojawi się aplikacja do sprzedaży ubezpieczeń, a rozważana jest ponadto możliwość zakładania Profili Zaufanych we współpracy z firmą Envelo bezpośrednio u listonosza, bez przychodzenia do placówki pocztowej. Aplikacja dostępna na tabletach i smartfonach otwiera przed Pocztą możliwość zdalnego świadczenia zupełnie nowych jakościowo usług co znacząco zwiększy jej konkurencyjność na krajowym rynku pocztowo-kurierskim. Urządzenia do realizacji usługi dostarczyła firma T-Mobile Polska.

Poczta Polska istotnym elementem infrastruktury państwa

Realizacja kontraktu na obsługę polskich sądów z wykorzystaniem aplikacji Mobilny Listonosz to kolejny krok w kierunku wsparcia administracji przez Pocztę Polską w procesie cyfryzacji usług publicznych.

W 2017 r. umożliwiono Polakom m.in. założenie Profilu Zaufanego za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej poprzez założenie Konta Zaufanego na Platformie Envelo. Każdy kto założy Konto Zaufane na Envelo może aktywować Profil Zaufany w ePUAP. Profil Zaufany to potwierdzenie tożsamości użytkownika internetu który chce załatwić sprawy urzędowe przez ePUAP bez wizyty w urzędzie. Za pośrednictwem ePUAP można wnioskować m.in. o: dowód osobisty, prawo jazdy, odpis aktu małżeństwa, dopisanie do spisu wyborców. Można również sprawdzić ilość punktów karnych, a także załatwić niektóre sprawy urzędowe, takie jak: sprzedaż samochodu, rozliczenie podatkowe, zarejestrowanie działalności gospodarczej, zgłoszenie urodzenia dziecka.

Poczta Polska wraz ze spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe (Envelo) podpisała również – z Ministrem Cyfryzacji oraz Ministrem Infrastruktury i Budownictwa – porozumienie o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji państwa. Umowa dotyczy integracji systemów informatycznych administracji, z których korzystają obywatele, z pocztową platformą Envelo.

